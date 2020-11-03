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法拉盛投票站開門前已見排隊人潮 午後逐漸恢復平靜

記者朱蕾／紐約報導
選民一早在白石鎮公立184小學投票站外排隊等候入場投票。(記者朱蕾/攝影)
選民一早在白石鎮公立184小學投票站外排隊等候入場投票。(記者朱蕾/攝影)

皇后區華人居民較多地區的幾個投票站，3日大選日早上迎來投票高峰，位於法拉盛公立20小學的投票站，6時開門前已有幾十名選民排隊等候，該投票站一上午有近800名選民到此投票，中午前後已不用排隊，預計晚下班時段會再現人潮。

法拉盛20小學投票站的市選舉局工作人員Jeff表示，很多選民選擇上班前來投票，早上5時多就已在投票站門外排隊，投票站6時一開門，就進入忙碌狀態，一直持續到早上8時30分左右，上午10時以後基本不用排隊，整個上午都不停有選民入場。

他說，該投票站目前只出現了一些小的技術問題，因為更換了平板電腦、掃描器等，但都能很快解決，沒有影響投票。

Jeff還說，截至3日上午，該投票站的投票人數與以往相比，並沒有激增，主要原因是不少選民已在提前投票期投完票。

法拉盛北方大道上的台灣會館投票站相對有些冷清，上午五個小時裡，有約180人來投票。工作人員表示，晚上下班後應該會迎來更多選民。

位於白石鎮(Whitestone)21路的公立184小學投票站外，上午多數時間都較長的隊伍，但隊伍的前進速度比較快，多名投完票的選民出來後表示，排隊時間不長，進入後的投票過程很順利。

法拉盛公立20小學的投票站一上午不停有選民入場。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛公立20小學的投票站一上午不停有選民入場。(記者朱蕾/攝影)

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