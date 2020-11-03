選後可能動盪 「紐約已做好準備」

白思豪表示紐約市已經就選後局勢做好萬全準備。（市長辦公室提供）

3日就是大選日，市長白思豪 (Bill de Blasio)2日呼籲選民踴躍投票 ，表示紐約市已經就選後局勢做好萬全準備，應對選後可能發生的社會動蕩，並指市警將嚴懲駕車堵塞橋樑道路的川普支持者；他指出，全市目前超過110萬選民參加了提前投票，目前並沒有選舉舞弊情況發生。

白思豪說，市警已經對所有可能發生的情況做好準備，「我認為市民應當保持目前的生活狀態，如果出現需要特別預防的狀況，我們也將即時告訴市民。」

白思豪表示，選民熱情高漲，全市已有110萬選民參加了提前投票，但因為本次大選允許所有選民郵寄投票，因此選舉結果不會在大選日出爐；許多民眾擔憂發生社會動盪，他說，目前還沒有看到選舉舞弊的情況，並未發現任何風險，希望選舉結果出爐後政權能夠和平交接，「保證美國的傳統。」

目前有不少商家因擔憂選後暴亂，已在店面釘上木板、以防搶劫；對此白思豪表示，市府並未指示商家預防暴亂，但如果商家認為存在威脅，市府也尊重商家關門並採取防護措施的決定；另外，日前有不少川普支持者駕車堵塞橋樑和交通要道，並且遮擋車牌，白思豪表示，這些都是違法行為，市警將嚴厲查處。

此外，白思豪表示，儘管布碌崙(布魯克林)等地的疫情 反彈已經得到控制，但全市疫情指標仍然處於危險範圍內，全市七天平均日新增病例2日為593例，已經連續三日超過警戒線550例，同時2日檢測陽性率為2.08%，七天平均檢測陽性率為1.81%；他說，目前疫情的蔓延應當是布碌崙疫情反彈的後續疫情，與提前投票無關。

市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪(Jay Varma)則表示，根據市檢測和追蹤小組的數據，全市新增病例中目前有10%是外州輸入，另外90%傳染源不明；他說，病例增長主要因為秋冬季節人們室內聚集活動增多，例如室內工作場所，因此呼籲民眾在市內一定要戴口罩，所有參加過大型室內聚集活動的人都應該檢測。

白思豪還表示，此前選擇完全線上教學的公校學生，可從即日起至11月15日選擇轉回混合教學；他說，公校感染率很低，在全市1600所公校中，目前只有21所因為疫情關閉兩周；他還呼籲市民假日季不要旅遊，否則外州疫情輸入再疊加更多公校學生返回實體課，可能導致公校疫情反彈，市府將繼續嚴密關注。