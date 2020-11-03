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孟昭文、凌德麗 獲皇后地檢頒發「開拓女性獎」

記者朱蕾／紐約報導
凱茲(下排左)向孟昭文(下排中)、凌德麗(上排中)等八位政法領域的傑出女性，頒發「開拓女性獎」。(視頻截圖)
凱茲(下排左)向孟昭文(下排中)、凌德麗(上排中)等八位政法領域的傑出女性，頒發「開拓女性獎」。(視頻截圖)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)聯合皇后區女性律師協會(Queens County Women's Bar Association)，於2日晚舉行首屆「開拓女性獎」(Trailblazing Women)表彰活動，向國會眾議員孟昭文、紐約州高等法院上訴法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)等八位政法領域的傑出女性頒發，表彰她們的貢獻。獲獎者們表示，要為更多女性創造機會，幫助她們實現夢想。

首屆「開拓女性獎」得主還有：紐約副州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)、布朗士地區檢察官克拉克(Darcel Clark)、法官Ushir Pandit-Durant，前布碌崙(布魯克林)地區檢察官霍茲曼(Elizabeth Holtzman)。

作為皇后區首位女地區檢察官，凱茲表示，「在皇后區檢察官辦公室的走廊裡，陳列了所有前地區檢察官的肖像，在我之前，全部為男性，我每天經過這裡都在想，也應該紀念女性開拓者，因此決定舉辦首屆『開拓女性獎』」。

凱茲說，「開拓女性獎」的八位女性領導者的肖像照，將陳列在皇后區地區檢察官辦公室的走廊，「以紀念並突出我們取得的進步，我們未來也會為更多女性創造機會」。

孟昭文是美東地區首位亞裔國會眾議員，她表示，很榮幸獲得此殊榮，「我小時候，從未想過會成為民選官員，可能是你見過了最害羞的孩子，然而，隨著進入法學院學習、參與社區、做義工、向前輩學習等，改變了我；在我從政之路上，感謝得到很多女性的幫助；我也會盡所能幫助盡可能多的年輕人實現夢想。」

凌德麗是首位州上訴法院亞裔女法官，她表示，「我成長的家中，沒有人在政法界，那時我不知道如何才能成為一名法官，幸運的是得到很多幫助，因此我也要為更多年輕人鋪路」。她至今已有超過200名實習生，幫助青年學習法律知識、進入法律領域。

皇后區 紐約州 亞裔

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