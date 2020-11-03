紐約市900預備警宣誓入職 13%為亞裔

900名預備警員宣誓入職。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 警2日在皇后區大學點的紐約市警察 學院(New York City Police Academy)舉行新冠疫情爆發後的首次預備警員宣誓入職典禮，900名預備警員中，13%為亞裔 ；市警總局長在儀式上表示，如今市警處於歷史困難時期，寄語他們在未來執法中應「對待每個人就像對待自己家人」。

本屆預備警員宣誓入職典禮距離上屆已有十個月之久，期間有兩屆由於新冠疫情被取消，也導致此次學員人數大增；當日的活動嚴格執行防疫措施，地點改為更寬敞的室內運動場，每名學員隔開，且全部戴口罩。

本屆宣誓入職的900名預備警員中，有686名男性(76.2%)、214名女性(23.8%)，平均年齡25歲；亞太裔有117、占13%；38.9%為白人，33.9%為西語裔，13.3%非洲裔。

近20%的學員出生在國外40個國家或地區，其中四人出生在中國大陸、一人出生在香港；185人會說多種語言，其中15人會說國語或粵語；兩名學員擁有法學博士學位，17人擁有碩士學位，393人本科畢業；50人曾在美軍服役，還有兩名學員是在「九一一恐襲」中遇難警員的孩子。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)代表警方歡迎新學員，他說，「你們來自各行各業，有著不同的人生經歷，但今天，因為有著同樣的理想走到了一起，加入市警大家庭。」

希爾表示，紐約市警正處於困難時期，警察如何執法在全國引起熱議；他給新學員的建議是，「對待每個人就像對待自己的家庭成員一樣；當你接到報警電話時，永遠不要低估你對報警者會產生的影響，你的所作所為很可能會改變他們的生活。」

接下來的六個月裡，學員將接受溝通技巧、刑法、安全策略以及社區警務知識，並獲得新技術和戰術知識；學員還會走入警局、社區進行實地訓練。

根據市警2日公布的10月犯罪率，槍支案嫌犯的逮捕增長102.4%，每個區的逮捕數量均有增加；10月共發生137起槍擊案，增加121%；35起謀殺案，同比減少2.8%；入室盜竊增加32.2%，竊車案增加78.7%；發生127起強姦案，數量下降17.5%；今年至今，共發生237起仇恨犯罪，比去年同期下降34%，其中三起是針對亞裔。