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紐約馬拉松因疫取消 2.8萬人自行完賽 130國跑者參與

記者洪群超／紐約報導
紐約馬拉松因疫取消，但仍有近3萬跑者自行完賽。（NYRR提供）
紐約馬拉松因疫取消，但仍有近3萬跑者自行完賽。（NYRR提供）

原本在1日迎來50周年的紐約國際馬拉松，因新冠疫情而取消，但有超過2萬8000名原訂參賽的跑者、仍依原計畫在全美50個州和全球130個國家如期開跑。

（影音來源：NYRR）

今年因疫情，包括東京、波士頓、柏林、芝加哥、倫敦和紐約的六大馬拉松大滿貫賽事，除了3月1日疫情全球爆發前已舉行的東京馬拉松外，全軍覆沒，先後宣布取消。

紐約馬拉松是最受全球馬拉松跑者歡迎的賽事，歷年參與人數最多，近年來每屆都有來自全球超過5萬名跑者參加；今年作為50周年，原本預計盛況將空前，負責舉辦的紐約路跑協會(NYRR)更是提前一年就準備好了系列紀念與慶祝活動，但無奈疫情肆虐，被迫取消。

但紐約客及全球馬拉松愛好者在1日都沒有忘記這一從1970年延續至今的紐約市地標性盛會；NYRR當日表示，有超過2萬8000名跑者參與了「虛擬紐約馬拉松」，在各自所在地跑完26.2哩的全程。

根據NYRR，參加此次虛擬馬拉松的跑者，不僅涵蓋全美50個州，且來自全球近130個國家和地區，其中21%來自大紐約地區。

NYRR鼓勵參與者就近在住家周圍跑完26.2哩，但也有不少紐約跑者選擇按著紐約馬拉松的原訂路線，跑完全程，沿途也有不少未忘記當天是紐約馬拉松賽事日的民眾為其歡呼、加油，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也通過網路，為當天的跑者助威。

紐約馬拉松因疫取消，但仍有近3萬跑者自行完賽。（NYRR提供）
紐約馬拉松因疫取消，但仍有近3萬跑者自行完賽。（NYRR提供）

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