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紐約州長與檢察長：聯邦疫苗接種計畫 對少數族裔不公

記者和釗宇／紐約報導
州長葛謨和州檢察長詹樂霞認為，聯邦政府出台的新冠疫苗接種計畫對少數族裔社區不公。（路透）
州長葛謨和州檢察長詹樂霞認為，聯邦政府出台的新冠疫苗接種計畫對少數族裔社區不公。（路透）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)1日舉行聯合記者會，表示聯邦政府出台的新冠疫苗接種計畫對少數族裔社區不公平，呼籲聯邦政府在制定計畫過程中更多接觸少數族裔社區，並對這些社區增加撥款力度。

數據顯示，少數族裔社區的新冠感染率和死亡率明顯高於平均水平；葛謨表示，這些社區擁有的醫療基礎設施一直缺乏，而新冠疫情讓族裔間醫療資源的不平等程度加深，「從一開始就揭示了這個社會潛在的不公義和不平等」，聯邦政府出台的疫苗接種計畫在少數族裔社區是行不通的，「這樣做令人惡心，是有歧視性的。」

聯邦政府此前計畫使用大型私營醫藥公司分發疫苗；詹樂霞表示，聯邦政府出台的疫苗接種計畫有「內在缺陷」，將對少數族裔社區帶來不利影響，認為許多少數族裔社區內並沒有CVS這樣的連鎖醫療機構，這樣做是將有錢人的利益置於最需要打疫苗的群體利益之上；若聯邦政府不做出更正，州府將考慮包括訴訟在內的一切手段抗爭。

全國城區聯盟主席(National Urban League)摩瑞爾(Marc Morial)則表示，全美的聯邦疫苗接種計畫應該優先給感染率最高的社區接種，然後根據這些社區的特點指定疫苗分發計畫，如利用社區中心、學校、宗教組織。

州府數據顯示，全州10月31日共檢測14萬8000次，陽性率為1.5%；其中聚集疫情區(紅區)陽性率3.1%，除去紅區的全州陽性率為1.3%，目前布魯克林紅區的陽性率仍高於4%；目前全州新冠總住院人數為1125人，ICU治療人數259人，31日新增死亡17人。

州長葛謨(左)、州檢察長詹樂霞(右)表示，聯邦政府出台的新冠疫苗接種計畫對有色人...
州長葛謨(左)、州檢察長詹樂霞(右)表示，聯邦政府出台的新冠疫苗接種計畫對有色人種社區不公平。（美聯社）

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