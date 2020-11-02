紐約硬推法拉盛緬街公車道 社區抗議

法拉盛商家、診所、社團代表、民選官員等近百人，抗議法拉盛公車專用道計畫。（記者朱蕾／攝影）

法拉盛 市中心公車專用道計畫雖然飽受爭議，但市府仍決定於16日開始實施；亞裔 維權大聯盟1日在法拉盛集會，當地商家、診所、社團代表等近百人，與代表該區的州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)、市議員顧雅明一起，抗議市府不顧社區商家和民眾的利益，執意推行該計畫，會讓本已遭新冠疫情 重創的小商家雪上加霜。

影音來源：記者朱蕾

市府計畫在法拉盛北方大道與三福大道(Sanford Ave.)間的緬街和凱辛納大道(Kissena Blvd.)設置公車和運貨卡車專用道，除一個街區內接送或從車庫進出外，禁止私家車通行；原訂10月1日起實施，後由於社區強烈反對而推遲；不過，市府日前已決定16日起執行，交通局已開始在相關路段畫新標線。

市交通局已開始在法拉盛公車專用道路段地面上畫標。（記者朱蕾／攝影）

反對此公車道計畫的商家、居民、幾十個社團代表和多位民選官員，1日下午聚集在法拉盛圖書館前，手舉「緬街不要禁止私家車」、「拯救我們的小商家」等標語，冒雨遊行抗議。

法拉盛商家、診所、社團代表等，遊行抗議法拉盛公車專用道計畫。（記者朱蕾／攝影）

亞裔維權大聯盟副會長趙靖桉和皇后區執行總監陳熠表示，「我們不是反對改善公共交通，而是反對這項公車專用道計畫」，此公車道計畫全長0.3哩，只是為了把公車時速從五哩提高到七哩，就不顧當地眾多商家和居民的利益，完全禁行私家車；還可能造成周圍路段更加壅堵。」

法拉盛商家、診所、社團代表、民選官員等近百人，抗議法拉盛公車專用道計畫。（記者朱蕾／攝影）

史塔文斯基表示，疫情給法拉盛商區帶來很大傷害，公車道計畫不僅不會促進法拉盛經濟恢復，反而給消費者帶來不便，從而影響商家生意，現在不是執行此計畫的時候。

顧雅明則說，「政府的責任是幫助小商家更好經營，促進社區和經濟繁榮；然而此次，市府在疫情期間把法拉盛市中心改為公車專用道是錯誤的，法拉盛不是曼哈頓14街，這裡聚集很多超市、診所、銀行等，很大比例的消費者都是開車到此，也需要開車，我會與社區站在一起。」

法拉盛商家、診所、社團代表、民選官員等近百人，抗議法拉盛公車專用道計畫。（記者朱蕾／攝影）

法拉盛市議員參選人黃敏儀也出席表示，「此計畫對法拉盛社區不公平，我們要讓市府知道社區強烈反對，敦促市府傾聽民意；法拉盛商改區共同主席、商家代表莊振輝則說，此計畫不僅禁行私家車，緬街和凱辛納大道街邊的大量車位也同時消失，讓商家很難做生意，「我們一定要發聲，維護社區利益」。

「此次遊行是再次告訴市府，社區太多人反對此計畫、反對市長無理強制改變我們的社區。」亞裔維權大聯盟總召集陳善莊說，「如果市府一意孤行，我們會持續抗爭下去。」