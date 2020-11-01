飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

人行道上一場飛來橫禍，奪走了華裔藝術家叢玉娘(Yuniang Cong)的性命。皇后區牙買加市中心10月30日發生一場奪命車禍 ，一輛休旅車突然衝上人行道，撞傷65歲的叢玉娘與一名八歲女童，兩人因傷勢過重送醫後不治；一名目擊者稱，叢玉娘被車輛從背後撞擊，她倒下之前根本沒意識身上發生的慘案。

華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(記者牟蘭／攝影)

叢玉娘的兒子瓜拉(Winter Guerra)是麻省理工學院(MIT)一名從事機器人技術研究員，他接受本報採訪時表示，母親是一個有天賦的藝術家，無論在北京 還是紐約 都喜歡戶外寫生，最好的作品收錄在康尼島樂園(Coney Island Amusement Park)與紐約植物園(New York Botanical Garden)，「她喜愛書法、水彩畫與木雕素描」。

日前在皇后區一場車禍中喪生的叢玉娘是一名藝術家。(家屬提供)

警方消息稱，10月30日下午5時30分左右，市警103分局接到報案，目擊者稱有兩名行人在牙買加大道交164街的交口被一輛黑色Land Rover休旅車撞傷；救援人員趕到現場後，將受傷的叢玉娘與八歲女童卡爾(Jashanty Cole)送往牙買加醫院急救，但兩人因傷勢過重，不幸死亡。

民眾10月31日自發為被撞身亡的叢玉娘點香，並為八歲女童購買氣球悼念。(記者牟蘭／攝影)

10月31日上午，多位民眾自發購買氣球、蠟燭與中國傳統的香燭，為兩名死者禱告；根據警方公布的信息，叢玉娘居住在距離案發地兩哩內的一棟公寓樓內，大樓管理人員馬斯喀特(David Muscat)表示，當警方告知叢玉娘離世的消息時，他實在難以相信，「昨天她出門時我還問她，這麼冷妳要去哪兒？」

死者叢玉娘報住在離案發地不遠的一處公寓。(記者牟蘭／攝影)

叢玉娘友人托普洛斯(Kathy Christopulos)表示，叢玉娘多年前從中國北京前往加拿大，後移民紐約；她說，叢玉娘平時非常注意安全，走路都遠離車道，對於死者的離世感到悲痛萬分。

另一名死者卡爾的監護人、71歲的哈里斯(Phylecia Harris)當日表示，她當日帶卡爾前往牙買加的Jimmy Jazz商店，為她17歲的哥哥購買禮物，自己離開商場後，突然聽見撞擊聲，立即前往查看，結果看到卡爾遇難的場景。

叢玉娘與卡爾牙買加大道交164街的交口被一輛黑色Land Rover休旅車撞傷後不治。(記者牟蘭／攝影)

突發悲劇讓許多目擊者唏噓不已，59歲的目擊者威廉貝肯(William Baker)表示，肇事車輛從叢玉娘背後撞上她，「她根本不知道什麼噩運會降臨到她身上」；他說，「我是一個歷經滄桑的人，當過兵，但這太可怕了，我從沒在我的生命中見過這樣的事情。」

民眾10月31日自發為被撞身亡的叢玉娘點香，並為八歲女童購買氣球悼念。(記者牟蘭／攝影)

肇事者是一名47歲的女性司機，車禍後她留在現場接受調查，她表示，自己向164街南向行駛時車輛突然失控，才駛上人行道，撞到兩名行人；警方表示，目前尚未逮捕任何人，兩名死者彼此不認識，案件仍在調查中。

警方呼籲任何知情者立刻聯繫警方，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。