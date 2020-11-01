華男留遺書出走 家人求助亞總會

日落公園華男陳晨日前留下一封信出走後已兩晚未歸，心急如焚的家人找上美國亞裔社團聯合總會求助。（記者顏潔恩／攝影）

布碌崙(布魯克林)日落公園華男 陳晨(Chen Chen，姓名皆音譯)日前留下一封信出走後已兩晚未歸，心急如焚的家人四處奔波尋人，10月31日找上美國亞裔社團聯合總會求助；華男兒子表示，父親失蹤後母親不吃不睡，整日以淚洗面盼望他早日歸來，希望父親能為家人好好考慮，「我們全家人都在等著你」。

48歲的陳晨來自福州連江縣，兩夫婦育有兩名兒子，分別20多歲、以及初中年紀，在日落公園當地經營家庭餐館；30日早上他留下一封信後就沒有再回家，家裡人發現後報警，警方至今也沒有他的下落。

兒子找上亞總會幫助，形容父親向來為人忠厚老實，就算跟母親吵架也甚少回嘴反擊，家庭關係很和睦；但從今年開始新冠肺炎疫情 對生意帶來影響，父親可能因此產生經濟壓力，兒子也察覺父親常坐著發呆。

「爸，你回來什麼都不是問題，你不在的這些夜晚，媽媽一眼都沒有合過、一口飯都沒有吃，整晚都在哭，叫著你的名字、叫你回來。」兒子表示，親戚們陸續到家裡關心，都說有問題可以一起解決，父親無需獨自面對。

兒子也說道，弟弟最近要過生日，父親幾天前還問他要送什麼禮物，現在卻一聲不響離家出走，希望父親可以在弟弟生日前回來。

亞總會會長陳善莊表示，疫情對眾人造成各方面的壓力，家家戶戶都遭受各種程度的影響，但大家都不該太過沮喪和悲觀，當事人應更勇敢地為自己和家人奮鬥；亞總會常務會長姜書棟也說，只要熬過疫情，可以慢慢恢復常態，希望陳晨早日回歸家庭，與家人共同把家撐起來。

陳晨身高5呎6吋、體重約150磅，最後一次被人看見時是在住家附近，身穿灰色外套、黑色長褲、黑色球鞋；民眾若看到如圖特徵類似者，請立即報警或撥打給他的家人至(973)-412 5533或(646)-684 9063。