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大選日「恐懼在蔓延」守護天使巡邏紐約

記者張晨／紐約報導
華裔社區為「守護天使」頒獎。(記者張晨／攝影)
華裔社區為「守護天使」頒獎。(記者張晨／攝影)

大選日將近，紐約市治安再次引起民眾擔憂，「守護天使」(Guardian Angels)表示，他們也正在為可能發生的騷亂做準備。

「紐約市居民和企業主越來越擔心，有爭議的選舉可能會導致破壞、搶劫和騷亂，就像6月開始時在紐約市看到的那樣。」鄰里守望相助(Neighborhood Watch)在10月31日的的一份新聞稿中說，「守護天使將保護這座城市不受暴徒、暴力抗議者的侵擾，這些人可能計畫在選舉之夜利用抗議活動牟利。」

從30日開始，曼哈頓的商家們紛紛開始用木板封住了大門及窗戶，並將人行道上的花盆和標牌搬進室內。

「守護天使」創辦人史里華(Curtis Sliwa)表示，在資源缺乏之下，民間只能靠自己的力量保衛社區，「我們能看到人們的恐懼，且這種情緒正在不斷蔓延，但全市各地的守護天使們已經做好準備，會加強巡邏以保護紐約人的安全。」

「守護天使」成立於1979年以來，這個紐約市的非營利組織在美國和全球範圍內創建了數百個安全巡邏分會，37年來，已有成千上萬人加入，在13個國家及地區的130多個城市開設分會，以居民力量來保護社區，改善治安和生活質量。

今年3月開始，他們也因注意到新冠疫情對華人社區歧視的現象嚴重，開始自發在華埠社區巡邏，以保證華埠民眾的安全。

「守護天使」在曼哈頓華埠哥倫布公園舉行結業典禮。(本報檔案照)
「守護天使」在曼哈頓華埠哥倫布公園舉行結業典禮。(本報檔案照)

紐約市 天使 華埠

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