我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前別忘時鐘撥回1小時！ 夏令時間11/1凌晨2時結束

華人小商家復工 華裔專員籲作好防疫勿鬆懈

記者顏潔恩／紐約報導
市長移民事務辦公室、市小商業服務局華裔專員日前舉行線上講座，用華文向民眾解釋業者復工需符合的指導方針，呼籲業者在防疫工作上勿抱著僥倖心態。(取自視頻截圖)
市長移民事務辦公室、市小商業服務局華裔專員日前舉行線上講座，用華文向民眾解釋業者復工需符合的指導方針，呼籲業者在防疫工作上勿抱著僥倖心態。(取自視頻截圖)

全市不少華人小商家近期頻收罰單，因語言限制難與市府機構人員溝通而備感無奈；為此市長移民事務辦公室(MOIA)、市小商業服務局(SBS)華裔專員日前舉行線上講座，用華文向民眾解釋業者復工需符合的指導方針，呼籲業者勿抱著僥倖心態，認為檢查人員不會上門而在防疫工作上有所鬆懈，應盡快確保每項規格都達標。

SBS合規與發展總監馮麥克(Michael Fong，音譯)表示，所有業者復工時應準備以下文件，包括制訂安全計畫、每日清潔和消毒日誌、員工健康篩檢日誌，以及在商店門口張貼要求配戴口罩、保持社交距離海報，地板上有距離六呎的標記；餐廳還要準備客人登記表和供應商登記表，這些文件應隨時放在店裡，方便機構人員突擊檢查時直接交給對方。

馮麥克說，當局也為餐飲業者提供免費的一對一網上諮詢服務，可以幫助業者更全面了解並遵守餐廳重開法規；顧問在過程中將提出其發現店家可能違規的事項，幫助他們在檢查人員上門開罰單之前解決問題，馮麥克也強調這些顧問絕不會開罰單，業者大可放心。

當局強烈鼓勵最近已申請重開餐廳的業者、存在疑問和疑慮者，以及有興趣重開但還未申請者，都可享有該服務，可上網至nyc.gov/restaurantreopening或致電(888)-SBS-4NYC報名。

許多華人業者在會議中詢問檢查人員是否在首次發現違規就開罰單、市府給商家多久時間準備等問題，馮麥克對此回應，商家一定不要抱著僥倖心態，不要覺得檢查人員不來就不做好防疫措施；若發現自己有不符合標準的事項，應第一時間改善。

復工 華人 防疫

上一則

華人「史島互助群」挺身抗疫 獲市警頒榮譽狀

下一則

布萊恩公園冬季市集回歸 溜冰先預約

延伸閱讀

業者復工線上會議 專員籲作足防疫工作、勿抱僥倖心理

業者復工線上會議 專員籲作足防疫工作、勿抱僥倖心理

不諳英文難溝通 小商家無奈吃防疫罰單

不諳英文難溝通 小商家無奈吃防疫罰單
見證了不投票後果…喬治王子郡年輕選民 投票意願大增

見證了不投票後果…喬治王子郡年輕選民 投票意願大增
陳秀冰會計師事務所 精辦查稅若處理不當 可能交巨額罰款

陳秀冰會計師事務所 精辦查稅若處理不當 可能交巨額罰款

殺孕婦嫌犯俄克拉荷馬州被捕 今日提審

殺孕婦嫌犯俄克拉荷馬州被捕 今日提審
陳秀冰會計師事務所 精辦查稅若處理不當 可能交巨額罰款

陳秀冰會計師事務所 精辦查稅若處理不當 可能交巨額罰款

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡