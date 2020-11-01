華人小商家復工 華裔專員籲作好防疫勿鬆懈

市長移民事務辦公室、市小商業服務局華裔專員日前舉行線上講座，用華文向民眾解釋業者復工需符合的指導方針，呼籲業者在防疫工作上勿抱著僥倖心態。(取自視頻截圖)

全市不少華人 小商家近期頻收罰單，因語言限制難與市府機構人員溝通而備感無奈；為此市長移民事務辦公室(MOIA)、市小商業服務局(SBS)華裔專員日前舉行線上講座，用華文向民眾解釋業者復工 需符合的指導方針，呼籲業者勿抱著僥倖心態，認為檢查人員不會上門而在防疫 工作上有所鬆懈，應盡快確保每項規格都達標。

SBS合規與發展總監馮麥克(Michael Fong，音譯)表示，所有業者復工時應準備以下文件，包括制訂安全計畫、每日清潔和消毒日誌、員工健康篩檢日誌，以及在商店門口張貼要求配戴口罩、保持社交距離海報，地板上有距離六呎的標記；餐廳還要準備客人登記表和供應商登記表，這些文件應隨時放在店裡，方便機構人員突擊檢查時直接交給對方。

馮麥克說，當局也為餐飲業者提供免費的一對一網上諮詢服務，可以幫助業者更全面了解並遵守餐廳重開法規；顧問在過程中將提出其發現店家可能違規的事項，幫助他們在檢查人員上門開罰單之前解決問題，馮麥克也強調這些顧問絕不會開罰單，業者大可放心。

當局強烈鼓勵最近已申請重開餐廳的業者、存在疑問和疑慮者，以及有興趣重開但還未申請者，都可享有該服務，可上網至nyc.gov/restaurantreopening或致電(888)-SBS-4NYC報名。

許多華人業者在會議中詢問檢查人員是否在首次發現違規就開罰單、市府給商家多久時間準備等問題，馮麥克對此回應，商家一定不要抱著僥倖心態，不要覺得檢查人員不來就不做好防疫措施；若發現自己有不符合標準的事項，應第一時間改善。