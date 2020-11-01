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防大選夜暴動…曼哈頓精品店 再度木板封店

記者金春香／紐約報導
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）

為應對大選夜很可能出現的暴亂，紐約市眾多商家選擇將不久前才拆除的封店木板再次裝起，過去兩天曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店，蘇荷區香奈兒(Chanel)、迪奧(Dior)、芬迪(Fendi)等奢侈品牌及多家潮店，陸續在店面窗外安裝木板；31日多家店面外工人仍在緊鑼密鼓趕工，保證在11月3日大選前將店鋪封起，以免當晚大選結果出爐後被損毀及入竊。

這一幕不禁讓人想到近五個月前，因明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡引發的數日密集示威活動，演變成夜間暴徒趁火打劫，導致店家紛紛封店自保的景象；5月下旬至6月上旬，幾乎每晚都有專門到奢侈品店打砸搶燒的暴徒，當時紐約市的宵禁政策也不足以阻止暴徒洗劫店鋪的惡行。之後隨著市警加強武力執法，以及紐約逐步重啟，店家才開始將木板撤下。

梅西百貨發言人表示，目前梅西正在準備布置每年的重頭戲──節日櫥窗展，為安全起見，需要對任何可能出現的安全問題提前做準備，為了櫥窗展的順利舉行，他們決定將店面封起，不過百貨的營業時間不會改變。

市警曼哈頓南區巡邏指揮中心日前致信轄區內商家和餐館，表示市警將使用與新年夜、國慶日煙火活動和感恩節遊行特殊日期所使用的安全防範方法，來保護商家的安全，並建議商家將戶外的桌椅、支架、植物和垃圾桶搬走，以防被不法分子用作打砸店面的武器。

市長白思豪(Bill de Blasio)和市警總局長希爾(Dermot Shea)日前表示，市警已經對大選日和之後可能出現的示威及抗議活動做好準備，雖然無法預料屆時具體會是什麼情況，但市府仍一如既往地強調任何抗議活動都應該要和平進行。

曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
蘇荷區潮牌店正在封店，店外仍有很長的排隊進店隊伍。（記者金春香／攝影）
蘇荷區潮牌店正在封店，店外仍有很長的排隊進店隊伍。（記者金春香／攝影）
蘇荷區香奈兒將店面封起，民眾仍可進店購物。（記者金春香／攝影）
蘇荷區香奈兒將店面封起，民眾仍可進店購物。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
蘇荷區芬迪店外工人正在用木板封店。（記者金春香／攝影）
蘇荷區芬迪店外工人正在用木板封店。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）
曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）

紐約市 梅西百貨 曼哈頓

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