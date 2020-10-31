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天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

記者牟蘭／紐約報導
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

疫情重創餐飲業，中餐與西餐業者30日在貝賽記者會上表示，新冠疫情已讓大量餐館倒閉，上萬人失去工作，急需政府救助；美國中餐業聯盟(紐約)總會會長陳善莊表示，全美逾4萬家中餐館，30%的餐館已經倒閉，許多華裔家庭因此失去收入，呼籲通過餐館法案，幫餐飲業熬過寒冬。

皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)等，在貝賽一家頂樓餐館，說明將提供1200億元補貼的「餐館法案」；提案規定，這筆基金將用於補貼餐館2019年收入與2020年預期收入間差額，幫助商家支付工資、房租、水電與維修等開支。

提出這項法案的孟昭文表示，餐飲業是移民賴以生存的職業之一，因疫情影響，許多商家陷入困境，因此推出「餐館法案」以幫助商家共度難關；她說，國會眾議院已通過「餐館法案」，但參議院尚無音訊，呼籲更多業者發聲，讓政府聽見商家的訴求。

劉醇逸表示，新冠肺炎肆虐美國，對餐飲業造成負面影響，但這些後果不應讓餐館老闆與員工承擔，聯邦政府須伸出援手，讓受到打擊的餐館恢復運營，熬過這個寒冬。

皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)表示，州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)報告顯示，紐約市在2019年共有2萬3650家註冊餐館，提供了31萬7800份工作，支付了近270億元的稅金；但因疫情影響，44%的餐館實施戶外餐館，有大量的業者因無法維持運營而被迫關門。

參加當天記者會的陳善莊表示，粗略統計，全美有逾4萬家中餐館，疫情爆發後，已有30%的餐館倒閉；他說，隨著天氣變冷，部分地區疫情反彈，以自家店為例，因處於市府的聚集防疫區，曾被強制關閉堂食，讓已受重創的生意雪上加霜。

陳善莊說，「薪資保護貸款計畫」(PPP)僧多粥少，還需補上房租與水電費等大量缺口，餐飲業者都在苦苦支撐；他表示，自家並非個例，若政府不出手救援，餐飲業將出現更大的倒閉潮，數萬人將失去工作，對社會經濟造成極大的負面影響，呼籲聯邦政府盡快通過這項法案。

與會的民選官員呼籲，受到疫情影響的餐飲業者與員工，應聯繫選區內的民選官員，陳情面臨的困境，要求聯邦政府提供協助。

皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽...
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

疫情 聯邦政府 紐約市

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