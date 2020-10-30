天氣驟冷 餐館業盼開放50%堂食

餐館業者擔心隨著天氣變化，也會因此流失顧客，讓經營更加困難，呼籲市府將堂食容納率增加至50%。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 連日天氣陰雨，未來幾周溫度一天比一天低，雖然市府開放25%的堂食，讓餐館業者能夠堂食、戶外用餐「雙管齊下」，但業者仍擔心隨著天氣變化，會因此流失更多顧客，讓經營更加困難，呼籲市府將堂食容納率增至50%。

該項請願是由餐館業者Peter Guimaraes發起，他表示，安全是所有人的首要考量，但仍然有合理、實際且安全的方式能夠增加目前的堂食容納率，否則餐館沒有辦法長時間維持營運；他說，如果當局不改變，紐約市餐飲業終有一天都將關門。

部分華埠 餐館業者也希望市府開放堂食至50%，餐館業者李Kevin表示，由於店門口狹窄，無法設置戶外用餐座，在6月餐館重開時僅提供外帶、外賣，直到9月底開放25%堂食後，才允許接待少量顧客。

他表示，不論是提供外帶或堂食，餐館業者都需要負擔房租、人工費用，如果能夠增加容納率，也會有更多顧客上門，讓餐館經營更順利。

位於巴士打街(Baxter St.)的潮州波記餐館經理吳志煒，也同意市府盡快開放讓餐館能夠接納更多顧客，他以該店生意舉例，天氣好的時候，約有60%的顧客選擇在戶外用餐；天氣差則會流失不少客人。

不過吳志煒也說，即便想要為店裡增加客源，但仍需要以大眾安全為優先；他認為，現階段開放25%堂食，就有不少業者忽視規定，如此恐加速疫情 擴散，而增加容納率肯定會為商家帶來更多生意，不過政府也應該有更嚴密的防疫規定，才能夠讓紐約市更快脫離疫情、民眾回到正常生活。