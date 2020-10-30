逼近警戒指標！紐約市新冠確診又破千

白思豪表示，全市新冠疫情的多項指標已經連日上升。（市長辦公室提供）

根據紐約州 府的數據，截至29日，紐約市日增新冠確診1060例，是5月中旬以來首次突破千人，全州日新增2499例確診，長島納蘇郡和蘇福克郡的日增病例也分別達178例和200例；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)29日表示，全市新冠疫情 的多項指標已經連日上升，其中七天平均日新增病例數連續多日在警戒水平附近徘徊，必須重視。

不過白思豪表示，公校依然安全，並未發現大規模疫情；他繼續呼籲市民保持防疫警惕，假日季避免非必要的旅行，減少室內聚集活動，執法人員若發現違規聚集將嚴格執法。

市府數據顯示，28日全市七天平均日新增病例數532例，逼近警戒水平550例，該指標已經連續五天徘徊在警戒線附近；同時，26日的單日新冠病毒檢測 陽性率升至2.7%，警戒水平為5%；最重要的指標、七天平均陽性率已經連日增長至1.92%，警戒水平為3%。

紐約州28日再創下單日新冠檢測數量創新高，州長葛謨(Andrew Cuomo)29日宣布，前一日共進行了16萬8353例新冠檢測，全州新冠陽性率為1.48%，其中熱點地區為3.24%。

紐約州28日檢測的近17萬人中，2499人結果呈陽性，州內住院人數為1085人，持續增加，新增死亡19人。

白思豪表示，多個疫情指標連日增長令人擔憂，儘管此前州府和市府在布魯克林和皇后區的疫情反彈區域採取嚴格防控措施並取得進展，但是其他地區的病例數目前也在增長。

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)表示，目前天氣轉涼，全球防疫形勢惡化，歐洲各國已經升級防控措施，市民務必提高防疫警惕。

葛謨則表示，新冠疫情對紐約民眾的身心健康都帶來巨大影響，大家也都在經受多月持續抗疫帶來的疲乏感，州府會繼續加大檢測力度。

市府數據顯示，自開展公校隨機檢測以來，已有1100所學校參加檢測，已進行5萬5000次檢測，僅查出64例陽性，陽性率僅0.11%。

白思豪說，目前公校防控措施嚴格，檢測量充裕，而且青少年也不易傳染病毒，因此家長可放心讓孩子到校，市府仍將繼續嚴密關注公校疫情數據。

儘管每日新增病例持續逼近警戒水平，市府仍表示將採用陽性率作為主要指標；白思豪表示，無論病例數增加多少，使用陽性率作為指標都有利於推動增加檢測量，盡早隔離患者，「擴大檢測量仍是第一位的；病例數無法反映全貌，因為可能一些人並沒有去檢測。」