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2021年健保註冊本周日開放 葛謨籲註冊 疫情期間更重要

記者金春香／紐約報導
2021年紐約州健保將於11月1日開放。（本報檔案照）
2021年紐約州健保將於11月1日開放。（本報檔案照）

州長葛謨(Andrew Cuomo)29日宣布，2021年紐約州健保將於11月1日開放，絕大多數健保費用都沒有上漲，呼籲民眾積極投保，強調在新冠疫情疫情期間，擁有適合自己的健康保險尤為重要。

葛謨表示，目前大家仍在堅持控制新冠疫情，保證每一名紐約客都擁有健康保險、獲得應得的健康服務極為重要，還沒有投保的民眾應從11月1日起上網或致電州衛生廳專員獲得幫助、盡快入保，已經擁有健保的民眾也應繼續更新健保。

此輪2021年健保註冊期將截至明年1月31日，因新冠疫情帶來的不便，目前擁有醫療補助計畫(Medicaid)、基本計畫(Essential Plan)和兒童保健計畫(Child Health Plus)民眾的健保將自動延期，不需民眾自行進行更新。

州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，根據衛生廳數據，2020年有超過550萬紐約民眾投保，紐約衛生專家預計明年將有近20萬家庭繼續更新他們的合資格健康保險計畫(Qualified Health Plan)，並將有更多人在註冊期間註冊。

各類健保選擇的具體信息可登錄https://info.nystateofhealth.ny.gov/plansmap查詢；申請者可登錄https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL或致電(855)355-5777獲得免費註冊助手協助申請。

健保 紐約州 疫情

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