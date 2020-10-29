新冠病例破50萬 葛謨籲感恩節勿聚會

紐約州新冠病例突破50萬，不過全州過去七天平均病毒檢測陽性率為全美第二低；圖為皇后區法拉盛，民眾戴口罩的比例在全美最高。(記者曹健╱攝影)

紐約州 新冠病例27日已破50萬，不過根據約翰霍普金斯大學數據，紐約州過去七天平均新冠陽性率為全美第二低，為1.39%，僅高於緬因州0.77%，遠低於南達科他州43.44%、愛達荷州34.81%；州長葛謨 (Andrew Cuomo)表示，雖然紐約州防控良好，但為安全起見，民眾最好不要在感恩節期間出行、舉辦或參加家庭聚會。

葛謨說，雖然紐約民眾不受任何限制，可以自由出行，不受任何禁令影響，但他個人建議，大家最好不要在感恩節期間舉辦或參加家庭聚會，最好的感恩方式是向家人和朋友說「我愛你，我感恩有你，但我不想讓你承擔任何感染風險」。

葛謨也指出，執意出行的民眾需要明白，一旦從疫情 高風險州回到紐約，就與其他旅客一樣，須遵守14天隔離禁令，他認為民眾通過視訊聯絡最安全。

葛謨指出，目前州內很多感染者都因參加小型聚會而感染，如蘇福克郡(Suffolk)的一場生日聚會導致近40人感染，其中大部分為年輕人，且該聚會參加者達到81人，超過州府50人的上限規定。

另外，與賓州交界處的Genesee市的一場婚禮，以及紐約上州Lewis郡的一處教堂也都違反防疫規定，後者導致至少40人感染。

葛謨還宣布，疫情高發區橘郡(Orange)內的紅色聚集區(Cluster zone)表現良好，陽性率從三周前的12%降至2%，因此可降為橙色警戒區(Warning zone)；另外州府授權州內各郡衛生部門可要求公校和私校學生到校必須戴口罩，目前僅有紐約市公校要求學生在校內戴口罩。

此外，繼葛謨9月簽署行政令，凡拒絕在市內公共交通工具中戴口罩的乘客將罰款50元後，紐新航港局(Port Authority)也宣布從11月2日(周一)起，所有經過航港局機場航站樓、新機場快線(AirTrain)、PATH車站、曼哈頓中城車站和喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)的乘客都需要戴口罩，否則將面臨50元罰款。

州府27日數據顯示，州內累計新冠病例已破50萬，達到50萬677例，27日12萬9660名接受檢測者中有2031例為陽性，陽性比率為1.56%，州內住院病患1085例，再新增15例新冠死亡。