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假日季 零售業可申請戶外擺攤

記者和釗宇／紐約報導
零售小商業者可在人行道擺攤營業直至今年底，是否包括沒有店面的流動攤檔有待釐清；圖為法拉盛街頭的攤販。（記者和釗宇／攝影）
零售小商業者可在人行道擺攤營業直至今年底，是否包括沒有店面的流動攤檔有待釐清；圖為法拉盛街頭的攤販。（記者和釗宇／攝影）

為幫助疫情下受創嚴重的小商業者，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)簽署行政令，啟動零售業戶外營業項目(Open Storefronts)，該項目將從10月30日(周五)持續至12月31日，小商業者可申請在人行道擺攤營業，預計將惠及4萬小商業者。

白思豪表示，餐廳戶外營業計畫已經取得巨大成功，為跌入低谷的餐飲業帶來一定收入，零售業也應該有此待遇；而且隨著天氣轉涼，人們室內活動增多，可能增加疫情傳播風險，將零售業活動轉向戶外則有利於防疫。

零售業者可通過網站nyc.gov/OpenStorefronts申請戶外營業，市府將盡快審核資格並簡化申請流程；交通局表示，商家戶外營業區域須與人行道邊緣相距至少八呎，確保行人通行空間，同時營業區域距離店門的寬度和高度不得超過五呎；此外，該項目不允許商家在停車位戶外營業，但已經申請餐館戶外營業、並已獲准在停車位營業的商家可以繼續。

市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)表示，假日季是小商業者收入的重要來源，不少小商業者假日季的營收占到全年營收的七成以上，因此希望這項計畫能夠挽救更多的小商業者；他說，小商業服務局已經發郵件知會小商業者，未來將提供行動服務車，為戶外營業的小商業者提供援助。

對此，華埠商改區行政總監陳作舟表示，零售小商業者戶外營業的計畫，全市各商改區呼籲已久，現在終於落地令人欣慰；他表示，受疫情影響小商業者已經掙扎多時，現在能夠多一種運營方式，總歸會有幫助，「零售小商業者最大的問題是室內不利防疫，而疫情之下消費者也不願意進入室內空間，而且華埠地區室內空間普遍較小，一些商家也無力更換空氣過濾設備，造成防疫隱患，戶外營業能減少病毒傳播。」

但他也表示，華埠街區人行道普遍較窄，部分路段可能無法達到交通局的八呎最小距離要求，同時鑒於該計畫不允許商家占用馬路擺攤，華埠商改區打算向交通局提出特別申請，效仿部分街區在餐館戶外營業項目中「半封街」的做法，允許華埠地區門前人行道較窄的商家占用一部分馬路營業，另一部分保持車輛通行。

零售小商業者可提出申請，從10月30日(周五)持續至12月31日在人行道擺攤營業...
零售小商業者可提出申請，從10月30日(周五)持續至12月31日在人行道擺攤營業。（記者和釗宇／攝影）
白思豪簽署行政令啟動零售業室外營業項目，零售小商業者從10月30日(周五)持續至...
白思豪簽署行政令啟動零售業室外營業項目，零售小商業者從10月30日(周五)持續至12月31日在人行道擺攤營業。（市長辦公室提供）

華埠 疫情 零售業

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