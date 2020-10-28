紐約空房率大增 小房東難以維生

「房東 通常被認為是壞人，因為我們不管什麼時候都可以在家裡坐享其成收租。」華裔房東方敏說，但就像租客一樣，許多房東也在新冠病毒肆虐期間努力維持生計，他們在這座世界超級大都市已經處於「災難的邊緣」。

疫情 爆發後人們紛紛從紐約搬離，對一些小房東來說，他們與不能負擔房租的租客處於同樣窘境；「這真的、真的很可怕。」方敏說，過去20年裡，她在布碌崙(布魯克林)的小公寓從來沒有像現在這樣空著，許多大學校園仍未開放面對面授課，她的許多房客就搬走了。

處境艱難的不僅是房客，她表示，雖然這些公寓現在是空的，但她依舊需要像整棟樓都有人住一樣來付維持費用。

在疫情期間，一些房客的租金「凍結」或減少，而且紐約市 將禁止驅逐令至少延長到2021年初；許多房東認為，這種「一邊倒」的政策對小房東的幫助卻很少，讓他們不足以維持生計。

方敏指出，如今的處境非常艱難，因為根本沒有錢進來，但房東們仍然需要提供基本服務，這儼然已經成了一場重大的財務鬥爭。

如今，她每個月都擔心無力支付貸款和地稅，「我每年要支付大約10萬元，因為紐約需要從房地產稅獲得資金來幫助政府運轉」。

「房客在租金上有緩衝，法庭也有停頓，但在房產稅方面，卻沒有任何餘地可言。」方敏說，成千上萬的房東正面臨著同樣的情況。

「這只是冰山一角。」曼哈頓華裔房東陳錫成表示，此前他位於蘇活區的公寓可租到近4000元，但如今降至3000以下都無人問津，「這將導致紐約市小房主遭受災難性的損失。」

華裔房東表示，目前的問題是，他們向紐約市府繳納的稅是基於他們在2018年疫情爆發前的收入，「政府必須站在房東的角度重新考量，否則將有更多人無法生存，因為無力納稅，許多建築會因此破產。」

「不能僅僅因為是房東，就武斷的判定我們坐擁搖錢樹。」陳錫成說，「我們也都是在為自己產業而工作的人。」