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大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加

記者朱蕾／紐約報導
競選連任的孟昭文(左)此次的對手是共和黨候選人茲米奇(右)。(視頻截圖)
競選連任的孟昭文(左)此次的對手是共和黨候選人茲米奇(右)。(視頻截圖)

11月3日(周二)大選的提前投票正在進行，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸等皇后區東北部多位民選官員此次都有對手，貝賽丘公民協會(The Bayside Hills Civic Association)27日晚透過視訊舉行候選人見面會，邀國會議員、州議員、皇后區長等多個職位的候選人闡述政見、回答選民提問。

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文此次的對手是共和黨候選人茲米奇(Thomas Zmich)。孟昭文表示，「疫情給社區帶來嚴重影響，我們需要繼續為小商家提供幫助，特別是餐館」，她是「餐館法案」(Restaurants Act)的共同提案人，提案設立臨時資金作為餐館復興經費；此外，她正在推動「全民有網路」，特別是學生，確保民眾能夠遠程學習、工作及其他事宜。

對於醫療健保制度，孟昭文表示，永遠有進步的空間，「我們需要讓數百萬沒有保險的民眾能夠得到醫療照顧，特別是疫情期間，因此會盡一切努力確保更多人得到需要的醫療服務，包括讓當地社區醫療中心、醫院等得到足夠經費。」孟昭文說，很榮幸能在國會代表選區，希望繼續得到選民的支持。

茲米奇(Thomas Zmich)曾從事建築業30餘年，是總統川普的支持者，他表示自己是「讓美國再次偉大皇后區」(MAGA Queens)的創始人和主席，此次參選是因為對民主黨不滿，「我全力支持警方執法，保護憲法賦予我們的權利，包括言論自由、宗教自由和攜帶武器的權利」。

參加候選人見面會的還有紐約州參議會第11選區劉醇逸，及其對手共和黨候選人娜紅牡(Elisa Nahoum)；州眾議會第26選區州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，及對手共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)；皇后區長民主黨候選人理查茲(Donovan Richards)和共和黨候選人阿里奧拉(Joann Ariola)等。

競選連任的劉醇逸(左)此次的對手是共和黨候選人娜紅牡(右)。(視頻截圖)
競選連任的劉醇逸(左)此次的對手是共和黨候選人娜紅牡(右)。(視頻截圖)

孟昭文 皇后區 共和黨

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