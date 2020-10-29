皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加

競選連任的孟昭文(左)此次的對手是共和黨候選人茲米奇(右)。(視頻截圖)

11月3日(周二)大選的提前投票正在進行，國會眾議員孟昭文 、州參議員劉醇逸等皇后區 東北部多位民選官員此次都有對手，貝賽丘公民協會(The Bayside Hills Civic Association)27日晚透過視訊舉行候選人見面會，邀國會議員、州議員、皇后區長等多個職位的候選人闡述政見、回答選民提問。

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文此次的對手是共和黨 候選人茲米奇(Thomas Zmich)。孟昭文表示，「疫情給社區帶來嚴重影響，我們需要繼續為小商家提供幫助，特別是餐館」，她是「餐館法案」(Restaurants Act)的共同提案人，提案設立臨時資金作為餐館復興經費；此外，她正在推動「全民有網路」，特別是學生，確保民眾能夠遠程學習、工作及其他事宜。

對於醫療健保制度，孟昭文表示，永遠有進步的空間，「我們需要讓數百萬沒有保險的民眾能夠得到醫療照顧，特別是疫情期間，因此會盡一切努力確保更多人得到需要的醫療服務，包括讓當地社區醫療中心、醫院等得到足夠經費。」孟昭文說，很榮幸能在國會代表選區，希望繼續得到選民的支持。

茲米奇(Thomas Zmich)曾從事建築業30餘年，是總統川普的支持者，他表示自己是「讓美國再次偉大皇后區」(MAGA Queens)的創始人和主席，此次參選是因為對民主黨不滿，「我全力支持警方執法，保護憲法賦予我們的權利，包括言論自由、宗教自由和攜帶武器的權利」。

參加候選人見面會的還有紐約州參議會第11選區劉醇逸，及其對手共和黨候選人娜紅牡(Elisa Nahoum)；州眾議會第26選區州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，及對手共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)；皇后區長民主黨候選人理查茲(Donovan Richards)和共和黨候選人阿里奧拉(Joann Ariola)等。