我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

華裔州參議員候選人鄭永佳 訪中華公所

記者顏嘉瑩／紐約報導
鄭永佳(左五)28日拜訪中華公所，現階段華埠首要目的應吸引觀光客、帶動經濟，同時保存中華文化。(記者顏嘉瑩/攝影)
鄭永佳(左五)28日拜訪中華公所，現階段華埠首要目的應吸引觀光客、帶動經濟，同時保存中華文化。(記者顏嘉瑩/攝影)

代表共和黨參選曼哈頓第26選區州參議員的華人鄭永佳(Lester Chang)，28日拜訪紐約中華公所並發表政見，表示自己是土生土長的華埠居民，與其他民選官員不同，希望真正為社區做事；他認為現階段華埠首要之務是吸引觀光客、帶動經濟，同時保存中華文化，他主張在曼哈頓大橋前造一座「華埠大橋」(Chinatown Bridge)，並建造多座雕像，吸引觀光客。

加入海軍後備隊已經23年的鄭永佳，過去30多年為華埠社區服務，每年選舉時都在孔子大廈投票站服務選民；他28日表示，受到新冠肺炎疫情影響，民選官員必須想辦法拯救小商家以及中華文化，他希望能在曼哈頓大橋前的包厘街(Bowery)和堅尼路(Canal St.)路段，建造一座「華埠大橋」，同時在該處再建雕像以及象徵傳統文化的12生肖，另外在東百老匯(East Broadway)附近也建造偉人雕像，讓觀光客到華埠，能夠透過雕像了解中華文化，還能吸引更多觀光客。

對於華埠社區關心的監獄及遊民問題，鄭永佳希望保留現有的雷克島監獄，將舊監獄翻新，並另外建設過渡學院，提供職業培訓及其他資源，在過渡期間也提供金援，直至更生人重返社會；他還建議在雷克島興建像宿舍的遊民收容所，住進去的遊民能夠獲得零用錢，如此既可省下紐約市讓遊民住進酒店的開銷，收容所也有其他設備，能夠幫助遊民建立自尊和個人價值，以長遠的幫助他們。

中華公所主席于金山表示，地方選舉對社區的影響很大，他讚賞鄭永佳在雷克島建遊民收容所的政見，認為與其讓市府撥龐大金費提供遊民住豪華酒店，住在雷克島還能統一管理、解決遊民問題，也能省下不少開銷。

華埠 觀光 監獄

上一則

皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加

下一則

紐約州養老院新冠死亡低報 司法部索要數據

延伸閱讀

河濱28日午後發生野火 威脅在河床露宿遊民

河濱28日午後發生野火 威脅在河床露宿遊民
布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民

布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民
金山立法擴大帳篷營 收容全部遊民

金山立法擴大帳篷營 收容全部遊民
線上籌款數千元 紐約華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑

線上籌款數千元 紐約華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑
疫期收容所客滿 中佛遊民問題惡化

疫期收容所客滿 中佛遊民問題惡化
購物中心轉型 價值恐損6~9成

購物中心轉型 價值恐損6~9成

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
法拉盛地區第三季度房源增加最多，較第二季度，市場房源增加7.88倍，平均房價增長8%。(記者牟蘭／攝影)

共有公寓搶市場？ 法拉盛第三季度市場房源飆升逾7倍

2020-10-21 13:43
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除