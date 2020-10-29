華裔州參議員候選人鄭永佳 訪中華公所

鄭永佳(左五)28日拜訪中華公所，現階段華埠首要目的應吸引觀光客、帶動經濟，同時保存中華文化。(記者顏嘉瑩/攝影)

代表共和黨參選曼哈頓第26選區州參議員的華人鄭永佳(Lester Chang)，28日拜訪紐約中華公所並發表政見，表示自己是土生土長的華埠 居民，與其他民選官員不同，希望真正為社區做事；他認為現階段華埠首要之務是吸引觀光 客、帶動經濟，同時保存中華文化，他主張在曼哈頓大橋前造一座「華埠大橋」(Chinatown Bridge)，並建造多座雕像，吸引觀光客。

加入海軍後備隊已經23年的鄭永佳，過去30多年為華埠社區服務，每年選舉時都在孔子大廈投票站服務選民；他28日表示，受到新冠肺炎疫情影響，民選官員必須想辦法拯救小商家以及中華文化，他希望能在曼哈頓大橋前的包厘街(Bowery)和堅尼路(Canal St.)路段，建造一座「華埠大橋」，同時在該處再建雕像以及象徵傳統文化的12生肖，另外在東百老匯(East Broadway)附近也建造偉人雕像，讓觀光客到華埠，能夠透過雕像了解中華文化，還能吸引更多觀光客。

對於華埠社區關心的監獄 及遊民問題，鄭永佳希望保留現有的雷克島監獄，將舊監獄翻新，並另外建設過渡學院，提供職業培訓及其他資源，在過渡期間也提供金援，直至更生人重返社會；他還建議在雷克島興建像宿舍的遊民收容所，住進去的遊民能夠獲得零用錢，如此既可省下紐約市讓遊民住進酒店的開銷，收容所也有其他設備，能夠幫助遊民建立自尊和個人價值，以長遠的幫助他們。

中華公所主席于金山表示，地方選舉對社區的影響很大，他讚賞鄭永佳在雷克島建遊民收容所的政見，認為與其讓市府撥龐大金費提供遊民住豪華酒店，住在雷克島還能統一管理、解決遊民問題，也能省下不少開銷。