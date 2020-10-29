我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

華人組織辦皇后區區長候選人論壇 民主黨候選人缺席

記者牟蘭／紐約報導
皇后區長候選人線上論壇，圖為尹導闡述政見。(會議截圖)
皇后區長候選人線上論壇，圖為尹導闡述政見。(會議截圖)

華裔團體於28日舉辦皇后區區長候選人線上論壇，邀請三位候選人參與，但最有可能當選的民主黨候選人、市議員理查茲(Donovan Richards)當日以時間衝突為由，並未參與；對此主辦方表示遺憾，他們稱，當日論壇聚焦華裔關心的教育、治安與經濟等問題，理查茲錯過讓更多華裔了解他的平台。

紐約市居民聯盟與紐約同源會28日舉辦線上論壇，邀請理查茲、皇后區區長共和黨候選人阿里奧拉(Joann Ariola)與赤龍黨代表尹導參與；不過，主辦方表示，雖然他們多次聯繫民主黨候選人理查茲，但對方以時間衝突為由，未參加論壇。

對於理查茲缺席，紐約同源會主席黃友興感到遺憾，並表示因疫情影響，多數戶外活動已取消，這次論壇為候選人提供平台，讓更多華裔民眾了解他們的政見，以爭取更多選票；他說，主辦方通過社群媒體向民眾收集問題，在會議中詢問候選人政見，「這些問題不會在會前向候選人公布」。

作為皇后區共和黨主席，阿里奧拉反對市府的社區監獄、遊民所、取消特殊高中入學考試與資優班改革項目等；她直言緬街公車專用道項目是一場噩夢，認為該項目將減少法拉盛當地的客源，讓已被疫情重創的小商家難以生存。

對於教育，阿里奧拉表示，她反對取消考試以族裔多元化作為門檻來錄取學生，「每個學生都應有一個合適自己的學校」；她還補充，市府開學計畫準備不足，以私立學校一周上五天課對比，她希望市府拿出一個合格的計畫。

唯一的華裔候選人尹導表示，自己的優勢是非政客出身，因此更能了解民眾的需求；除了反對社區監獄、遊民所與取消特殊高中入學考試等，他重申自己反對削減警方預算、支持小商家；並承諾若當選後，會對小商業從資金、員工培訓與減稅等多方面支持，引進大企業、增加就業等。

對於學校重開，尹導認為，防疫比急於重啟實體學校更重要，認為市府應先控制疫情，再開放面對面教學；他補充，政府應補貼沒有智能平板電腦與無法承擔無線網絡的家庭，為每個孩子提供公平的教育機會。

皇后區長候選人線上論壇，圖為阿里奧拉闡述政見。(會議截圖)
皇后區長候選人線上論壇，圖為阿里奧拉闡述政見。(會議截圖)
紐約市居民聯盟與紐約同源會28日舉辦線上論壇，阿里奧拉與尹導參與。(會議截圖)
紐約市居民聯盟與紐約同源會28日舉辦線上論壇，阿里奧拉與尹導參與。(會議截圖)

華裔 紐約市 疫情

上一則

打流感疫苗人數 今年大增

下一則

皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加

延伸閱讀

NPR分析：為何許多拉丁裔男性選民力挺川普？

NPR分析：為何許多拉丁裔男性選民力挺川普？
費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨
民主黨ATM！加州好萊塢傾囊助白登 募款近上屆2倍

民主黨ATM！加州好萊塢傾囊助白登 募款近上屆2倍
億萬富翁彭博再助攻白登 砸1500萬元下廣告

億萬富翁彭博再助攻白登 砸1500萬元下廣告
抗議緬街公車專用道 亞裔組織周日遊行

抗議緬街公車專用道 亞裔組織周日遊行
抗議緬街公車專用道計畫 亞裔維權大聯盟周日遊行

抗議緬街公車專用道計畫 亞裔維權大聯盟周日遊行

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
法拉盛地區第三季度房源增加最多，較第二季度，市場房源增加7.88倍，平均房價增長8%。(記者牟蘭／攝影)

共有公寓搶市場？ 法拉盛第三季度市場房源飆升逾7倍

2020-10-21 13:43
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除