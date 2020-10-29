華人組織辦皇后區區長候選人論壇 民主黨候選人缺席

皇后區長候選人線上論壇，圖為尹導闡述政見。(會議截圖)

華裔 團體於28日舉辦皇后區區長候選人線上論壇，邀請三位候選人參與，但最有可能當選的民主黨候選人、市議員理查茲(Donovan Richards)當日以時間衝突為由，並未參與；對此主辦方表示遺憾，他們稱，當日論壇聚焦華裔關心的教育、治安與經濟等問題，理查茲錯過讓更多華裔了解他的平台。

紐約市 居民聯盟與紐約同源會28日舉辦線上論壇，邀請理查茲、皇后區區長共和黨候選人阿里奧拉(Joann Ariola)與赤龍黨代表尹導參與；不過，主辦方表示，雖然他們多次聯繫民主黨候選人理查茲，但對方以時間衝突為由，未參加論壇。

對於理查茲缺席，紐約同源會主席黃友興感到遺憾，並表示因疫情 影響，多數戶外活動已取消，這次論壇為候選人提供平台，讓更多華裔民眾了解他們的政見，以爭取更多選票；他說，主辦方通過社群媒體向民眾收集問題，在會議中詢問候選人政見，「這些問題不會在會前向候選人公布」。

作為皇后區共和黨主席，阿里奧拉反對市府的社區監獄、遊民所、取消特殊高中入學考試與資優班改革項目等；她直言緬街公車專用道項目是一場噩夢，認為該項目將減少法拉盛當地的客源，讓已被疫情重創的小商家難以生存。

對於教育，阿里奧拉表示，她反對取消考試以族裔多元化作為門檻來錄取學生，「每個學生都應有一個合適自己的學校」；她還補充，市府開學計畫準備不足，以私立學校一周上五天課對比，她希望市府拿出一個合格的計畫。

唯一的華裔候選人尹導表示，自己的優勢是非政客出身，因此更能了解民眾的需求；除了反對社區監獄、遊民所與取消特殊高中入學考試等，他重申自己反對削減警方預算、支持小商家；並承諾若當選後，會對小商業從資金、員工培訓與減稅等多方面支持，引進大企業、增加就業等。

對於學校重開，尹導認為，防疫比急於重啟實體學校更重要，認為市府應先控制疫情，再開放面對面教學；他補充，政府應補貼沒有智能平板電腦與無法承擔無線網絡的家庭，為每個孩子提供公平的教育機會。