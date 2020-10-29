紐約市提前投票 選民可自帶翻譯進場

已提前投票的市長白思豪，呼籲少數族裔選民也踴躍參加大選投票。（市長辦公室提供）

大選提前提票至周日(1日)截止，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)28日呼籲少數族裔踴躍投票 ，市府將致力為英語水平不足的選民提供翻譯服務，選民也可以自帶翻譯進場投票，該人可以是朋友、親戚等，但不得是選民的雇主或工會代表。

紐約市有近23%的選民是英語水平不佳的移民，為方便移民投票，市公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主席賽義德(Sarah Sayeed)表示，市府已經投放多語言廣告，幫助選民知曉其選舉權利，同時也在投票站提供包括中文在內的翻譯服務，不會讓語言成為投票的障礙。

除了投票站的翻譯，選民也有權自帶翻譯進入投票站，該人可以是朋友、親戚等，但不得是選民的雇主或工會代表；選民只需要在投票當天在投票站告知工作人員，自己需要翻譯協助投票之後，再填寫、簽署一份表格，以此說明自己有語言、閱讀、書寫或理解英語上的困難。

白思豪在少數族裔媒體座談會上呼籲少數族裔選民踴躍投票，稱本次選舉是很多選民有生以來最重要的選舉；市府此前已經啟動紐約市選舉觀察隊(Election Observers Corps)，保護選民在大選日和提前投票期間免遭恐嚇、抗議及與大選相關的暴力行為；選民在投票站內遇到問題時，可直接找站內值守警察求助，也可以撥打311。

提前投票從24日開始，紐約市選民投票熱情極高，選民往往需排隊近兩小時才可入內投票，有投票站在高峰期甚至需排隊達五小時；白思豪表示，儘管選舉委員會已經延長投票時間，但大排長龍仍然讓許多選民望而卻步，這是在阻止選民投票。

白思豪表示，提前投票再次暴露出市選舉委員會的運營存在巨大問題，他提出三項改革建議，包括通過修改州憲法及法案以重組選舉委員會。

目前州憲法規定市選舉委員會共十名委員，由兩黨在各區提名，每種職位必須同時分配給兩黨委員各一個，因此選舉委員會被批評政治意義大於其功能作用。

白思豪說，鑒於選舉委員會在此前選舉中多次犯錯，導致選民權利受損，他提出三項改革計畫，希望重組選舉委員會；他希望修改州憲法，改革選舉委員會的構成，同時呼籲州參議會通過S2726A法案，讓選舉委員會更加專業化，並且提議將選舉委員會改革為與市競選財務委員會(Campaign Finance Board)類似的功能性機構。