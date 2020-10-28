白思豪簽行政令 零售業者可在假日季室外營業

紐約布魯克林，一眾好友在戶外用餐。(美聯社)

為幫助疫情下受創嚴重的小商業者，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)簽署行政令，啟動零售業 室外營業項目(Open Storefronts)，該項目將從10月30日(周五)持續至12月31日，小商業者可申請在人行道擺攤營業，預計將惠及4萬小商業者。

白思豪表示，餐廳室外營業計畫已經取得巨大成功，為已經跌入低谷的餐飲業帶來了一定收入，零售業也應該有次待遇；而且隨著天氣轉涼，人們室內活動增多，可能增加疫情傳播風險，將零售業活動轉向室外則有利於防疫。

商家可通過網站nyc.gov/OpenStorefronts申請室外營業，市府將盡快審核資質並簡化申請流程；交通局表示，商家的營業區域需要與人行道邊緣相距至少八呎，確保行人通行空間，同時營業區域距離店門的寬度和高度不得超過五呎；此外，該項目不允許商家在停車位室外營業，但已經申請餐館室外營業、並已獲准在停車位營業的商家可以繼續。

市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)表示，假日季是小商業者收入的重要來源，不少小商業者假日季的營收 占到全年營收的七成以上，因此希望這項計畫能夠挽救更多的小商業者；他說，小商業服務局已經發郵件知會小商業者，未來將提供流動服務車，為室外營業的小商業者提供援助。