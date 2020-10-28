紐約市已31.4萬人提早投票 開放時間延長

帶郵寄選票到投票站內投遞的選民無需排隊，可直接進入。（市選舉局提供）

根據紐約市 選舉局，提早投票 開始前三天，全市就有近32萬選民親往投票站投票，但民眾的投票熱情也導致各提早投票站大排長龍，等候投票時間漫長；選舉局27日宣布延長提早投票站每日開放時間，並表示耆老或殘障人士無需排隊，可優先進入投票，到投票站投遞郵寄選票者也不用排隊。

提早投票從24日開始，紐約市選民投票熱情極高，前三天裡全市各提早投票點開放時間內幾乎都大排長龍，選民往往需排隊近兩個小時才可入內投票，有投票站在高峰期甚至需排隊達五小時；漫長等待讓很多想提早投票的民眾打退堂鼓，也讓包括市長白思豪(Bill de Blasio)在內的眾多民選官員批評市選舉局對提早投票準備不足。

市選舉局27日宣布，當日起至11月1日的提早投票期間，投票站開放時間延長，以減少民眾等候時間；27日提早投票站開放時間已延長至晚8時，28日將從中午12時開放至晚8時；29日則從上午10時開放至下午6時，30日和31日從上午7時開放到下午5時，11月1日則從上午7時開放至下午4時。

選舉局也指出，若耆老或殘障人士難以承受排隊等候，可向投票站工作人員反應，可無需排隊直接被帶到隊伍前面。

此外，已申請郵寄投票、但尚未寄出的民眾，若對郵寄選票不放心，選舉局除了在全市五區的辦公室設立郵寄選票投遞箱外，也在所有提早投票站內放置郵寄選票投遞箱。選民可直接帶填好且密封到回郵信封內的選票，到任一投票站投遞；回郵信封無需貼郵票，也不用排隊，可直接進入投票站內投遞。

根據市選舉局數據，提早投票開始後從24日至26日的前三天，全市就有31萬4723名選民親至投票站完成投票。其中，布碌崙(布魯克林)提早投票選民最多，有10萬1283人，其次為曼哈頓，有6萬9805人；皇后區排第三，有6萬5728人，布朗士 有4萬6575人，史泰登島則有3萬1332人。

27日在法拉盛的提早投票站，人潮已逐漸減退，不如前三日多，不少選民等待了十多分鐘就參與投票；87歲的華裔耆老章成華在前州眾議員楊愛倫的陪同下投票，他表示，要用自己的選票發聲，選出能讓民眾安心生活的總統和民意代表。