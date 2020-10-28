「防疫終於趕在病毒前」 白思豪籲假日季別去外地

白思豪27日呼籲，市民在假日季應盡量避免非必要旅行，與親友聚會。（美聯社）

感恩節等假日季即將來臨，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)27日呼籲市民，假日季非必要盡量避免到外地旅行，與親友聚會；市府官員稱，紐約市累積不少抗疫經驗，可應對未來的疫情 反彈，「這次我們的防疫終於趕在病毒前面了。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)27日將加州列入疫情高風險州，並表示麻州也已滿足高風險州標準，請民眾非必要勿跨州旅行。

白思豪表示，今年假日季的形勢不同，「疫情仍未結束，而且全美其他地區疫情都在反彈，希望所有市民若非必要避免外出旅行，不要前往疫情高風險州和國家，這樣的團聚可能會給你自己和家人帶來風險；對於必須出遊的市民，應及時做好檢測 和隔離。」

白思豪還說，聯邦政府應該負起假日季的防疫責任，應要求所有飛機乘客，提供72小時內檢測陰性證明才能登機；此外，他還將推動在甘迺迪機場和拉瓜地亞機場設立檢測點，對所有到達乘客即時檢測；目前市檢測和追蹤小組在拉瓜迪亞機場的檢測點已經開始運作，市府目前正在與州府和紐新航港局商議甘迺迪機場檢測事宜。

紐約州府27日則將加州列入疫情高風險州，訪客到紐約需自行隔離14天，目前已有45個州和屬地被紐新康三州列為高風險州；然而，新州、賓州、康州此前也已滿足高風險州指標，但葛謨表示要求這三州居民隔離並不現實，僅呼籲三州民眾若非必要最好不要跨州出行。

葛謨27日表示，麻州目前也已滿足高風險州門檻；目前全美已有95%的人口，若到訪紐約州須隔離。

紐約市府數據顯示，全市26日新增疑似新冠住院60人，日新增病例七天平均為528人，仍接近550人的警戒線，26日檢測陽性率升至2.48%，七天平均檢測陽性率為1.66%。

白思豪表示，儘管部分指標逼近警戒線，但最重要的七天平均陽性率仍然大幅低於3%的警戒線，而且在經過疫情反彈區域嚴格防疫政策下，目前全市疫情仍在好轉，但他同時呼籲民眾不要放鬆防疫警惕。

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)表示，儘管日新增病例有所增加，但新增住院並未大幅增加，醫院床位依然充裕，而且經歷過春天的疫情，紐約市已積累不少經驗，他對防疫抱樂觀態度。

市檢測和追蹤小組總監朗恩(Ted Long)則表示，市府也在密切追蹤疫情，若發現疫情反彈，會及時通知醫療系統做好準備，「這次我們的防疫終於趕在病毒前面了。」