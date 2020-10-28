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MTA員工首次大規模檢測 每周2000人

記者和釗宇／紐約報導
大都會運輸署將從本周起在公車停車場和地鐵停靠場對員工展開新冠病毒檢測。（路透）
大都會運輸署將從本周起在公車停車場和地鐵停靠場對員工展開新冠病毒檢測。（路透）

為防止第二波疫情，州長葛謨(Andrew Cuomo)27日宣布，大都會運輸署(MTA)將從本周起在公車停車場和地鐵停靠場對員工展開新冠病毒免費檢測；這也是MTA首次對員工展開大規模檢測，預計每周檢測2000人。

今年春季MTA在疫情中受創嚴重，由於無法提供足夠的檢測，大量出現症狀的員工只能請病假；在疫情高峰時的4月7日，共有6022名MTA員工請病假在家；而在3月25日，人手不足的MTA只好將地鐵和供車服務暫時削減25%。

MTA表示，第一階段每周檢測2000人，主要覆蓋MTA約15%的一線員工，而MTA共有員工7萬人；檢測並非強制，員工可自願前往檢測點接受檢測，結果將在24到48小時內出爐，但不提供快速檢測；葛謨表示，「疫情期間勇敢的公共交通一線員工冒著染疫危險，為民眾提供必要服務，我們必須像他們支持我們一樣支持他們。」

MTA將在巴士停車場、地鐵停靠場等工作地點設立檢測點，同時MTA的醫療評估中心(Medical Assessment Centers)和職業衛生服務所(Occupational Health Services)也將提供檢測；州府還將擴大與諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health Labs)合作，增加檢測量。

MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，這項檢測計畫意味著MTA將員工安全放在首位，「我們的員工在疫情間一直是紐約市的中流砥柱，保證員工在安全的環境下工作是我們的第一要務。」

運輸業勞工工會(Transport Workers Union)主席尤塔諾(Tony Utano)表示，MTA本次推出的檢測服務符合工會的要求，也在抵禦第二波疫情、保護員工安全方面邁出一大步，「我們將嚴密關注檢測活動的進展，很高興我們提出的檢測要求得到全面落實。」

檢測 MTA 疫情

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