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華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

記者張晨／紐約報導
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

曼哈頓下城26日發生一起惡性凶殺案，一名加拿大籍華裔男子當街槍殺其華裔妻子，隨後飲彈自盡；警方27日表示，二人為夫妻關係，但女方已經出軌男同事一年，並多次表示想與患有精神疾病的丈夫離婚。

案發當日上午9時19分左右， 在位於下城莫里斯街(Morris St.)交三一廣場(Trinity Place)的街道上，46歲的華男于鑫(Xin Yu，姓名皆音譯)和40歲華女艾敏(Min Ai)當街對峙；兩人先在街上發生肢體衝突，隨後于鑫拔槍朝艾敏連開兩槍，然後朝自己頭部開槍自盡。

目前尚不清楚于鑫在作案前是否知曉艾敏有外遇或她已經計畫離婚，但警方表示，他在槍殺艾敏時，隨身帶著二人的結婚證書。

據警方透露，于鑫先朝艾敏的身上開了一槍，在她摔倒在地後，他又上前抬起她的頭開了一槍，然後將槍口對準自己的頭部，扣動了扳機。

警方到達現場後，發現艾敏已沒有生命體徵，全身有兩處槍傷，頸部有一道撕裂傷；于鑫則頭部中槍失去意識，其頸部也有撕裂傷口，救護車將他送往紐約長老會下城醫院(New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)搶救，不久因心跳停止而宣告死亡。

警方表示，艾敏生前居住在砲台公園城(Battery Park City)，在百老匯附近的一家銀行工作，當日早上她和丈夫于鑫爭吵時，是在去上班的路上。

警方在現場發現了一把九毫米口徑的格洛克手槍(Glock 9mm)，藍色槍體，黑色槍柄，以及一把尖刀。

警方表示，于鑫持有加拿大駕照，而艾敏則持有紐約州駕照，于鑫生前住在加拿大安大略省，但不清楚他何時來紐約。

消息人士稱，艾敏雖然還未離婚，但已與銀行一位男同事約會超過一年，該男子住在新澤西州，他告訴探員，26日一早打電話給艾敏但未接通，那時他就擔心事態不對。

據悉，艾敏與這名男同事約會一年多了，但試圖掩蓋兩人的關係，進出銀行都故意錯開時間；警方表示，艾敏曾多次向其男友表示，想與患有精神疾病的丈夫離婚。

紐約州 加拿大 駕照

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