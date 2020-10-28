紐約華男到康州打工 餐廳成販毒中轉站 老闆：毫不知情

王金海將自己在康州工作的日料店，作為運輸毒品的中轉站，被警方逮捕後移送法辦。(Fox61視頻截圖)

一名報住紐約的華裔男子，將他在康州工作的日本料理店，作為運輸與銷售毒品 中轉站，被當地警方拘捕後移送法辦，法院於27日將保釋金定為7萬5000元，12月17日再次出庭；這家日料店的華裔老闆日前接受採訪時表示，她對嫌犯販毒毫不知情，希望能挽回餐廳的聲譽。

康州南溫莎(South Windsor)的Sakura Garden日料餐廳，本月初爆出被當作大批量毒品運輸的中轉中心；警方消息稱，今年9月費城警方截獲兩個來自荷蘭的包裹，打開後發現是管制藥品。

警方表示，這批藥品目的地為位於南溫莎長青大道(Evergreen Ave.)的日料餐廳，經調查後，在本月8日拘捕了包裹收件人、報住在布碌崙(布魯克林)的40歲男子王金海(Jin Hai Wang，姓名皆音譯)，罪名是涉嫌非法持有與銷售管制藥品。

因這起罪案，這間日料餐廳受到當地民眾關注，餐廳業者劉海寧(Hai Ning Liu)日前接受Fox61電視台採訪時表示，對於王金海的罪案，她絲毫不知情，「這太誇張了，我根本不知道，無法想像」。

劉海寧表示，今年3月因新冠疫情 爆發，為避免疫情擴散，餐廳暫時關閉，王金海也離開該店；她說，王金海隨後告訴她，已找到其他工作，自此再沒見過。

王金海報住在紐約，但他將日料餐廳作為接收包裹的收貨地址；劉海寧回憶稱，王金海看上去是一個非常安靜與善良的人，警方從未因王金海一案聯繫她，並表示餐廳已被疫情重創，不希望因這起案件再受到負面影響。

根據警方消息，王金海於8日將裝有近16.5公斤的K他命(Ketamine)且標有他姓名的包裹拿到車中，警方立即拒拘捕他，隨後檢方以非法持有毒品與蓄意銷售的罪名提告；他的保釋金最初定為10萬元，27日上庭時降為7萬5000元，至截稿前法院資料顯示他仍在羈押中，下次上庭時間為12月17日。

康州州警耶爾特瑪(Christine Jeltema)表示，K他命常被當作鎮定劑給大型動物使用，但遭到一些癮君子濫用，一些不法人士將該藥用於約會時「迷幻女性、繼而性侵」。

耶爾特瑪說，康州地理位置獨特，部分地區毗鄰I95、91與84公路，連結紐約市 與波士頓等大城市，常被作為毒品與人口販運的的中轉中心。