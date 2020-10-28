MTA缺經費擬砍40%服務 法拉盛到曼哈頓下城多等30分鐘

新冠疫情以來，MTA大幅虧損，若得不到足夠的聯邦補助，班次將大減40%。(美聯社)

乘客聯盟(Riders Alliance)最新研究報告顯示，自新冠疫情爆發以來，在紐約大都會運輸署(MTA )面臨經費短缺，聯邦不伸手援助情況下，全市地鐵 和公車班次恐需大減40%，這就導致一些地鐵和公車班次乘客很可能需要等待一小時才能等到一班車輛，例如從皇后區法拉盛到曼哈頓 下城，就需要增加30分鐘才能到達目的地。

州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)日前發布的MTA財務情況發表報告指出，MTA在疫情打擊下面臨史上最嚴重危機，需要聯邦政府提供至少120億元的援助才能保持正常運營，否則全市公車和地鐵恐需減班40%。MTA曾多次向聯邦政府請願，但4月以來屢次被忽略，MTA拿不到經費，打算減少40%的服務。

報告指出，一旦減少班次，全市公車和地鐵平均等待時間都會至少增加15分鐘，其中乘坐一些線路的乘客甚至需要等待半小時、甚至一小時，如從法拉盛到曼哈頓下城的7號線等待時間會增加半小時，從東村Alphabet City開往曼哈頓中城的4、5、6號線地鐵，及M14公車等待時間增加45分鐘，從布魯克林Canarsie開往日落公園的B6和B11公車等待時間則要增加一小時。

27日為首條紐約市地鐵開通第116周年；MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，若聯邦不提供資金援助，MTA除了擬提高票價一元，也將同時削減班次，才能在2024年前補足160億元的財政缺口。MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)說，聯邦政府應該提供資金，而不是忽視事實。