政府樓問題叢生 恐成第2波疫情溫床

斯靜格指出，紐約市政府樓狀況差，恐成第二波疫情溫床。（美聯社）

紐約市政府樓 系統單在9月就發生3600個電梯故障，讓居民不得不擠在狹小電梯空間內共乘，而部分老人公寓在新冠疫情 高峰期間，平均每100名住戶中就有超過七人染疫；市主計長斯靜格(Scott Stringer)26日表示，政府樓長期存在通風不良等問題，恐成為第二波疫情溫床，致信市府及與市房屋局(NYCHA)應該盡速增加經費，解決這些問題。

根據市主計長辦公室，許多政府樓的現況未達到聯邦疾病管制中心(CDC)當前針對新冠肺炎所制定的防疫方針標準，不良的通風系統不僅無法阻止新冠肺炎的擴散，更可能引發像是氣喘等其他呼吸系統疾病。

斯靜格辦公室也統計，光在9月，就發生3600個政府樓的電梯故障，迫使居民必須擠在狹小的電梯空間內共乘，無法保持安全社交距離，增加病毒傳播的可能性；而鍋爐和暖氣的失修，也會導致室內低溫、降低居民免疫力，更容易感染呼吸系統疾病。

截至目前為止，市主計長辦公室已完成了對政府樓的15項審核及調查，除了通風問題，還列出包括屋頂和運動場失修，未裝一氧化碳探測器、電梯損壞、暖氣故障、天花板漏水、未正確培訓員工解決公寓發黴、黴菌和潮濕等問題。

斯靜格26日呼籲市長白思豪(Bill de Blasio)和市房屋局局長拉斯(Gregory Russ)，應該加速解決在紐約市326個政府樓長期存在的問題，以因應恐在冬季爆發的第二波疫情；另外為了保護居民，斯靜格也呼籲相關安慰提供居民足夠的個人防護設備(PPE)，並規畫妥善的送餐系統。