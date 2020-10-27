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11名反警示威者狀告市警暴力對待

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約民權自由聯盟和紐約法律援助處26日代表11名原告對市府、市長以及市警等單位提出訴訟，認為執法單位以激進手段濫傷和平示威者，已違反美國憲法。(美聯社)
紐約民權自由聯盟和紐約法律援助處26日代表11名原告對市府、市長以及市警等單位提出訴訟，認為執法單位以激進手段濫傷和平示威者，已違反美國憲法。(美聯社)

紐約民權自由聯盟(New York Civil Liberties Union)和紐約法律援助處(The Legal Aid Society)26日代表11名原告對紐約市府、市長以及市警提出訴訟，指責在6月以來的抗議示威活動中，警方暴力對待示威者，涉嫌違憲。

該訴訟狀告市警、總局長希爾(Dermot Shea)、總警司莫乃漢(Terence Monahan)及紐約市府、市長白思豪(Bill de Blasio)等，指出從5月28日至6月28日的一個月內，市府及市警針對非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警壓頸至死案爆發的遊行示威進行部署，期間有警員粗暴對待示威者，而警方拒絕以紀律處分那些警員。

訴訟指出，11名原告都在抗議示威過程中都遭到警方暴力對待，包括以警棍毆打、被胡椒噴霧攻擊、被推倒在地，以及被束帶銬住雙手等；其中還有多名抗議者因此被捕後遭關押，在押期間未獲足夠的食物、水、醫療援助，以及預防新冠肺炎傳播的保護措施。

NYCLU總監利伯曼(Donna Lieberman)表示，在成千上萬的紐約人和平上街抗議警察之際，紐約市警卻用暴力懲罰抗議者，警方沒有履行保護市民的誓言，反而攻擊抗議者。

利伯曼說，市長、市警總局長沒有要求市警對屢次發生的事件負責，更為其辯護；她認為，在「黑人的命也是命」(BLM)運動期間，市府的應對方式是一個污點，不能被忽視，尤其在選舉後可能造成另一波抗議浪潮，市府應該要正視問題。

紐約法援處刑事罪案辯護特別訴訟小組主管斯道頓(Corey Stoughton)則表示，這種鼓勵警察不當行為，以及有罪不罰文化的長期後果，將對紐約市的少數族裔社區帶來不良影響，更無法及時應對和解決未來的問題。

紐約市 警察 黑人的命也是命

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