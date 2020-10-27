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紐約市提前投票排隊兩小時 選民卻步

記者和釗宇／紐約報導
周末兩天紐約市選民展現極大的提前投票熱情，各選站門口大排長龍。（本報檔案照）
周末兩天紐約市選民展現極大的提前投票熱情，各選站門口大排長龍。（本報檔案照）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)26日表示，全市選民在提前投票中展現出巨大熱情，近20萬選民已經投票，但長隊也讓不少選民望而卻步，呼籲市選舉局(Board of Election)立刻改進，部署更多投票機並增加人手，增加投票時長，改善投票體驗；州長葛謨(Andrew Cuomo)對此表示贊同，表示將考慮紐約市提出的改革方案。

紐約市提前投票24日開始，根據選舉局數據，共有19萬3915位選民在過去兩天參加提前投票；白思豪表示，選舉局未料到本次提前投票的選民熱情，導致大批選民在投票站外大排長龍，不少投票站的平均等待時間超過兩個小時，讓不少選民望而卻步。

白思豪表示，這種體驗不利於鼓勵更多選民投票，因此他呼籲選舉局立刻做出調整，改善選舉體驗；他說，目前仍有不少為大選日備用的投票機，選舉局應該立刻使用這些投票機，同時增加人手，減少選民的排隊時間；此外，他還說，目前早10時到下午4時的投票時間太短，不能滿足選民需求，應當延長時間。

白思豪說，若選舉局需要更多資金和資源，可向市府提出，市府將全力供應，因為踐行民主程序是最為神聖的事情；但他也說，選舉局目前運營效率低下，早就該改革甚至徹底廢除，由市府或其他更有效率的組織接管運營，未來他將和州長葛謨(Andrew Cuomo)商議相關立法。

而葛謨26日對白思豪的說法表示贊同，他也認為紐約市選舉局必須進行重組，州府對市府提出的所有改革意見都持開放態度；葛謨表示，紐約市選舉局運營太差，此前已經多次犯下巨大錯誤，包括6月初選時數萬張不在籍投票未被計入。

州長預算辦公室主任米希卡(Robert Mujica)則表示，紐約市選舉局的問題不是撥款就能夠解決的，「我們每次都撥款希望他們解決問題，但是仍然每次有問題，所以這次我們要等到問題改正以後再撥款。」

白思豪呼籲市選舉局部署更多投票機並增加人手，增加投票時長，改善投票體驗。（市長辦...
白思豪呼籲市選舉局部署更多投票機並增加人手，增加投票時長，改善投票體驗。（市長辦公室提供）

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