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長島選民熱情 排隊5小時去投票

記者朱蕾／紐約報導
紐約選民在提前投票中展現極大熱情，長島甚至有選民排隊超過五小時。（Getty Images）
紐約選民在提前投票中展現極大熱情，長島甚至有選民排隊超過五小時。（Getty Images）

紐約州提前投票開始後的首個周末，長島有超過5萬5000名選民到投票站排隊提前投票，有些選民排隊等候超過五小時，高漲的投票熱情26日仍延續，三天共有超過8萬名選民提前投票。

長島共有27個提前投票點，納蘇郡(Nassau County)有12個，蘇福克郡(Suffolk County)有15個，11月3日(周二)大選日，長島將開放680餘個投票站；提前投票期間，長島選民可到任何一個提前投票點投票，但在選舉日當天，必須到指定的投票點投票。

在長島蘇福克郡的Dix Hills消防局投票站，26日早上7時15分左右，已有數百人開始排隊，選民需等候約兩小時；有些選民考慮到周末投票人多，特別選在工作日來投票。

蘇福克郡選舉委員會表示，提前投票點內的投票台、隱私保護套、筆等都會持續消毒，確保選民安全。

警方和選舉委員會工作人員在投票站巡邏，控制現場秩序、防止出現恐慌選民等行為。

此次申請不在籍選票的數量也激增，納蘇郡選舉委員會(Nassau Board of Elections)表示，由於新冠疫情，該委員會已收到超過15萬份不在籍選票(absentee ballot)申請，是2016年總統大選時的三倍多，委員會購買了兩台高速掃描儀，以加快選票的計算過程。

納蘇郡的提前投票點和時間可至nassaucountyny.gov上查詢；蘇福克郡的提前投票點和時間可至suffolkcountyny.gov上查詢。

長島民眾在臉書分享提前投票站上周末排隊數小時投票的情況。(取自臉書)
長島民眾在臉書分享提前投票站上周末排隊數小時投票的情況。(取自臉書)
長島選民26日排隊提前投票。(News 12視頻截圖)
長島選民26日排隊提前投票。(News 12視頻截圖)

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