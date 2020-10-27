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用警車揚聲器喊挺川口號 警員遭停職調查

記者黃伊奕／紐約報導
警員在警車內用揚聲器喊「川普2020」，被民眾拍下放上網。（圖片取自推特）
警員在警車內用揚聲器喊「川普2020」，被民眾拍下放上網。（圖片取自推特）

一名市警警員在布碌崙(布魯克林)巡邏期間，被拍到使用警車揚聲器喊「川普2020」，遭到市警總局無薪停職調查。

根據民眾發布在推特上視頻，事件發生於24日，一名警員坐在停放在布碌崙Flatbush的警車內使用揚聲器喊道「川普2020」；另外一段視頻中，一名路人一邊用手機拍攝該警車，一邊挑釁的說「再說一遍，怎麼不現在不敢說了嗎，你這膽小鬼」，隨後該警員在車內又用喇叭喊了一聲「 川普2020」，「放在網上吧，放在臉書、推特，玩得開心」。

目前不清楚該警員做此舉動的原因；根據市警總局規定，禁止執勤中或身穿制服警員，背書任何民選官員或表達政治立場。

紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)對此表示，涉案警員已被停職，接受調查，表示「執法者工作時必須保證不涉政治立場，這對我們為所有紐約人提供正確服務尤為重要，紐約人必須信任他們的警察。」

但紐約市警工會26日指責警局高層「雙重標準」，一方面警員因喊「川普2020」而被停職，但高階警員在「黑人命也是命」抗議示威者面前下跪卻受到讚揚。

市警工會對此表示，「紐約市警有發表政治觀點和聲明的歷史，停職調查該名警員是不必要的，警局高層曾經向抗議示威者下跪，卻沒有受到紀律處分。」

紐約市 川普 布碌崙

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