8大道華裔KTV百人狂歡吸毒 遭吊銷酒牌 7毒客被捕

「39 Fantastic Bar」因違反防疫規定被查封。（圖片取自商家網站）

布碌崙 (布魯克林)兩家商戶因違反防疫 規定近期被吊銷酒牌，其中包括一家位於8大道社區、由華裔經營的KTV；執法人員在對該家KTV進行突擊檢查，發現近百人擠在僅允許容納25人的地下室內喝酒、唱歌、使用毒品。

據紐約州 長辦公室消息，市警局官員日前突擊搜查了8大道交39街的KTV「39 Fantastic Bar」，該KTV位於州府規定橙色防疫區域內，不允許像其他地區商家一樣以25%容量在室內招待客人。

執法人員發現，該KTV將窗戶遮擋，私底下接納客人進入消費；執法人員進入店內後，發現超過100人擠在該地下室內唱歌、喝酒、吸毒。

州長辦公室表示，警方隨後採取行動，勒令其關閉，其中七人因非法持有毒品而被捕，KTV業主不遵循經營規定而收法庭傳票，以及酒牌吊銷。

此外，布碌崙康尼克海王星大道交13街附近的餐廳「Wise Bar and Grill」也因不遵守防疫規定而被吊銷酒牌，據悉該家餐館同樣位於橙色防疫區域，但是違規在店內為顧客提供服務。

州長辦公室稱，在調查人員突擊檢查期間發現客人未配戴口罩情況下，在餐廳外面等座位，店內有24名客人正在用餐，廚房內還有一名員工在沒有配戴口罩情況下工作。

州府指出，紐約市再有六家餐廳酒牌被撤銷，這是紐約州酒牌管理局(State Liquor Authority)以及多個執法部分對這些違規經營酒吧與餐館制裁的一部分；隨著執法力度的加強，遵守防疫規定經營的商家配合度也隨之提升。

州府表示，加強對酒吧、餐館的檢查力度，為每個人提供一個更加安全的環境，也守衛紐約來之不易的抗疫成果。