無視防疫令！ 68人皇后區倉庫開派對 5人被控罪

法警處執法人員在皇后區大都會大道上的倉庫稽查違規聚會。(市財政局法警處提供)

皇后區 一個倉庫內25日凌晨有約70人聚會，涉嫌違反紐約州和市的新冠防疫 令，市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)執法人員到場後，關閉該場所，五名聚會組織者因違反新冠防疫令等收到刑事法庭傳票。

根據市財政局法警處的信息，法警處執法人員於25日凌晨2時30分左右，突檢位於皇后區大都會大道(Metropolitan Ave.)47-02號的一間倉庫，發現裡面聚集至少68人，此外，該場所沒有酒牌，涉嫌非法儲藏酒；五名組織者被控罪。

近一個月，皇后區已有多場較大規模聚會因違反防疫令被叫停，16日晚至17日凌晨，皇后區歐松公園(Ozone Park)的一個宴會廳內舉行超過200人的聚會，執法人員到場後勒令聚會結束，並關閉還宴會廳，業主和三名員工因違反新冠防疫令等收到刑事法庭傳票。

上月末，皇后區麥斯佩斯(Maspeth)的一個宴會廳也因舉辦一場近300人的婚宴而涉嫌違法防疫令，市財政局法警處9月25日晚11時50分左右到場勒令該婚禮結束，宴會廳擁有人和經理被控多項罪名。

根據州府的紀錄，紐約州近期新增21家餐飲場所酒牌被停，其中九家在紐約市 ，皇后區有四家；自新冠疫情防疫令實施以來，全州已有238家餐飲場所暫失酒牌，共有1362起針對餐館和酒吧違法新冠緊急令的指控。

目前紐約市禁止超過50人的室內聚會，餐館、室內藝術、娛樂場所的客容量限制在25%，且需要戴口罩，用餐期間除外。違反規定的餐館或酒吧會面臨每項違規最高1萬元罰款，嚴重的違反行為可能會導致酒牌被吊銷。