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疫情改變通勤習慣 長島鐵路恐永遠失去2成乘客

記者朱蕾╱紐約報導
受疫情影響，長島鐵路恐永久失去20%的乘客。(本報檔案照)
受疫情影響，長島鐵路恐永久失去20%的乘客。(本報檔案照)

長島鐵路(LIRR)的乘客人數在新冠疫情爆發後驟降，恢復緩慢，且由於疫情改變一些人的生活、工作方式，恐永久失去20%的乘客；長島鐵路表示，已開始為新趨勢制定計畫，希望周末乘車人數的增加來彌補工作日乘客的減少。

長島鐵路在2016年到2019年裡，有三年都創下了年度乘車人次紀錄，2019年共有9100萬名乘客。今年新冠疫情發生後，乘客數量驟降到只有疫情的3%，雖然大都會運輸署(MTA)預測，9月勞工節和紐約市的商業重啟會帶來大幅反彈，但截至本月20日，LIRR的工作日乘客人數只有去年同期的28%，且與一個月前大致相同。

麥肯錫公司(McKinsey＆Company)預測，要到2023年2月，長島鐵路的乘客人數才能恢復到疫情前的水平。

長島鐵路計算，今年的車票收入將下降64%，從去年7億6900萬元下降到2億7900萬元；MTA正在尋求聯邦政府的120億元救助，已解決收入損失。

根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的數據，乘車人數的增長緩慢，主要原因是全國遠程工作的人數仍然保持在46％左右，約為2019年的兩倍。此外，有調查發現，在新冠疫情的傳播危險消除後，預計80％的全職員工每周至少在家工作三天。

長島鐵路通勤者委員會(LIRR Commuter Council)主席布林格曼(Gerard Birngmann)預測，疫情前的長島鐵路乘客中，有約20%將不會再回來。失去這些乘客，等於收入就會減少20%。

長島鐵路主席伍華偉(Phillip Eng)表示，出行方式的變化已經出現了一段時間，從「過去五年非高峰時段的乘車率增加了9％，而高峰時段的乘車率則基本保持不變」就可看出；儘管目前總體乘客量只回到疫情前的28％，但周末乘客量已反彈至50％。

伍華偉說，「長島鐵路已採取一些措施，為這一改變做準備，包括在其主線上建造更多的鐵軌，以促進「逆向通勤」，乘客可從紐約市到長島工作；LIRR還通過合作，為周末乘車提供折扣等促銷。

伍華偉表示，他相信非高峰時段乘客的增長最終將抵消失去的一些傳統通勤者，還能減少高峰時段擁擠，「在疫情前，我們所做的一切都非常適合在疫情後繼續實施，以支持不斷變化的出行方式。」

長島鐵路 疫情 紐約市

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