20萬紐約客 首周末提前投票

工作人員表示，本次投票華裔選民熱情明顯比之前選舉更加高漲，投票意識增強。（記者和釗宇／攝影）

紐約州提前投票 24日開始，民眾熱情高漲，僅第一日的投票量就超出了去年提前投票的總量，第二日參與投票的選民數量也超過10萬人，首周末共有近20萬選民投票；臨近曼哈頓華埠的顯利街(Henry St)投票站在經歷提前投票第一日的熱潮後，第二日人數有所減少，但工作人員表示，本次投票華裔 選民熱情明顯比之前選舉更高漲。

根據紐約市 選舉局(Board of Election)的數據，全市共有9萬3830名選民在提前投票首日投票，是6月初選時提前投票九天總投票量近兩倍，也遠高於去年普選提前投票期間6萬張的總投票量；參加25日提前投票的選民數量則為10萬85人，前兩日總計達到19萬3915人。

顯利街220號投票點是距離華埠最近的提前投票點，也是本次大選新增的提前投票點；投票站站長克里斯迪亞尼(Thomas Cristiani)表示，提前投票第一日最為繁忙，大約有1100位選民前來投票，第二日人數大約減半，約500到600人，但也遠多於去年以及今年初選時提前投票的人數。

克里斯迪亞尼說，儘管受到疫情影響，提前投票開始以來兩日大體進展順利，沒有出現任何問題；他還說，相比以前，本次大選很明顯有更多華裔選民前來投票，可能是因為本投票站距離華埠較近的緣故；克里斯迪亞尼表示，大部分華裔選民投票時沒有問題，投票站內有六名國語、廣東話翻譯隨時為他們服務。

在該投票站做翻譯的趙靜表示，前來投票的30歲以下的華裔選民基本沒有問題，主要是長者選民大部分仍有語言問題，可能與投票站工作人員溝通不暢，或者不會看選票，只能求助翻譯。

趙靜過去五年一直在位於華爾街的投票站做翻譯，她說，本次華人選民數量確實猛增，除了因為該投票站距離華埠較近，還因為這次選舉對華人來說非常重要，許多人參選意識增強了；「我看到更多華裔選民前來投票，感到非常高興和激動，我覺得華人應該站出來投出手中這一票，不管是為了自己，還是為了子孫後代。」

紐約州提前投票將持續至11月1日，紐約市選民可至http://findmypollsite.vote.nyc/，查詢自己所屬的提前投票站地址。