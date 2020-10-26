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紐約鼓勵投票遊行 參與者毆打路人

記者顏嘉瑩／紐約報導
涉嫌毆打遛狗男子的兩名遊行參與者之一。(市警提供)
涉嫌毆打遛狗男子的兩名遊行參與者之一。(市警提供)

紐約州24日起開放提前投票，選民團體「Plus 1 Vote」當日舉辦遊行，鼓勵民眾踴躍投票，不過卻有三名遊行參加者在行經曼哈頓的中央公園西(Central Park West)時，與一名遛狗男子起爭執，相互對罵後三人毆打遛狗男子，並試圖搶走他的手機；警方25日公布兩名嫌犯照片，呼籲知情者提供線索。

選民團體「Plus 1 Vote」24日組織遊行，包括「黑人命也是命」(Black Lives Matter)等眾多左派團體參加；警方表示，三名遊行參與者在24日下午約3時45分，跟隨遊行隊伍行經西67街時，碰上正在一旁遛狗的40歲受害人，並起口頭爭執。

遛狗男子隨後遭三人之一毆打頭部，並被推倒在地，其他兩人隨即加入，繼續毆打已躺在地上的受害人，其中一人試圖拿走他正在錄像的手機。

隨後打人者走入遊行隊伍繼續前進；根據警方，該名受害人與狗都受到輕傷，但拒絕送醫；他用手機錄下過程，提供警方。

警方25日公布兩名涉嫌打人的遊行者照片，其中一名年約40歲，身高六呎、體重約180磅、中等身材，髮色棕色，遊行時身穿紅色的圍巾、眼鏡、紅色面罩以及紅白格紋前扣襯衫、棕色長褲，背著背包並帶著相機。

「Plus 1 Vote」25日回應指出，對此事件表示遺憾，表示打人的三人只是參與遊行的民眾，與該組織沒有關係，組織者也不認識這三人；該組織旨在鼓勵選民投票、踐行民主，這三人的行為與該組織舉行的這場遊行宗旨相違背。

警方呼籲民眾發現任何與照片相似者，請立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

涉嫌毆打遛狗男子的兩名遊行參與者之一。(市警提供)
涉嫌毆打遛狗男子的兩名遊行參與者之一。(市警提供)

遊行 投票 手機

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