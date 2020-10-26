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亞洲協會「創變者」 頒獎馬友友、蔡崇信

記者金春香／紐約報導
蔡崇信(右)和吳明華獲頒亞洲協會2020年創變者大獎。（線上頒獎典禮截圖）
蔡崇信(右)和吳明華獲頒亞洲協會2020年創變者大獎。（線上頒獎典禮截圖）

亞洲協會(Asia Society)日前線上舉行2020年度「創變者」(Game Changer)頒獎典禮，頒獎大提琴家馬友友、美國職業男籃聯盟(NBA)布魯克林網隊老闆蔡崇信等人，他們都在新冠疫情和美國反歧視民權運動中發揮在各自領域的重要作用和影響力。

亞洲協會會長施靜書(Josette Sheeran)表示，在全球面臨重大危機和挑戰的2020年，雖然大家無法實際聚在一起，但能以線上形式嘉獎在這不平靜的一年中做出特殊貢獻的人，仍值得慶賀。

今年創變者有馬友友、蔡崇信和妻子吳明華、日本混血網球選手大阪直美(Naomi Osaka)、奧斯卡獲獎影片「寄生上流」監製李美敬(Miky Lee)、南韓男子偶像團體「防彈少年團」(BTS)和印度米其林廚師Vikas Khanna。

蔡崇信和妻子吳明華從疫情在美國爆發起就向紐約各大醫院捐贈眾多呼吸器、醫用口罩和護目鏡，並保證巴克萊中心員工在疫情期間不被裁員；二人8月還宣布捐出5000萬元，促進美國社會正義和經濟平等倡議，幫助較為弱勢的非裔、原住民以及有色人種，改善社會不公、經濟不平等。

馬友友在疫情期間堅持用音樂為人們帶來精神慰藉，並啟動「songsofcomfort」計畫，在美國和亞洲之間搭建橋梁。

大阪直美和BTS在今年夏天的民權運動中用自己在體壇和樂壇的地位及自身經歷支持反歧視和社會正義；Vikas Khanna則在疫情期間用一己之力為成千上萬有需要的印度民眾提供食物。

紐約州長葛謨也在頒獎典禮中發言，並特別感謝蔡崇信、吳明華、馬雲基金和蔡崇信基金在紐約最需要幫助時期的慷慨捐獻。

亞洲協會會長施靜書主持亞洲協會創變者頒獎典禮。（線上頒獎典禮截圖）
亞洲協會會長施靜書主持亞洲協會創變者頒獎典禮。（線上頒獎典禮截圖）
紐約州長葛謨在亞洲協會創變者線上頒獎典禮上發言。（線上頒獎典禮截圖）
紐約州長葛謨在亞洲協會創變者線上頒獎典禮上發言。（線上頒獎典禮截圖）

美國 疫情 紐約州

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