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紐約州新冠住院連2日逾千 6月來新高

記者金春香／紐約報導
葛謨表示，目前仍處於疫情紅色聚集區的紐約市布碌崙(布魯克林)南區，23日新冠病毒檢測率比前日再有所回升。（州長辦公室提供）
葛謨表示，目前仍處於疫情紅色聚集區的紐約市布碌崙(布魯克林)南區，23日新冠病毒檢測率比前日再有所回升。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)24日表示，目前仍處於疫情紅色聚集區(Cluster zone)的紐約市布碌崙(布魯克林)南區，23日新冠病毒檢測率與前日相比有所回升，從2.51%增至4.23%，本周降回黃區的皇后區多地區的陽性率也增加；另外州內新冠住院病患23日達1045例，已經連續兩日超過1000例，是自6月22日以來最高值，且其中近半數住院病例都來自疫情熱點地區。

州府數據顯示，23日紐約州陽性率為1.31%，其中布碌崙南區內的紅區陽性率從前一日的2.51%增至4.23%，過去七天平均陽性率為4.47%，這一區域的黃區內的陽性率則從前一日的1.9%增至2.07%，七天平均陽性率為2.4%。

皇后區秋園(Kew Garden)、森林小丘(Forest Hills)的陽性率從前一日的1.62%增至2.4%，七天平均數字為2.23%，遠洛克威(Far Rockaway)數字從前一日的1.37%增至1.68%，七天平均數字為1.77%。

州內新冠住院數字22日達1023例，23日繼續增加至1045例，是6月22日以來最高值，其中231人在加重病房，這些人中有113人需要插管治療；葛謨強調地方執法機構繼續在這些微型集群地區加強執法和檢測隔離工作。

紐約市教育局最新數據顯示，接受公校強制檢測的參加混合制教學的學生和教職員工中，共有42人結果為陽性，其中17人為學生，25人為教職員工；目前全市公校有46%的學生選擇混合制教學。

另外教育局宣布，20所從紅區進入黃區的學校可於周一(26日)重開，目前仍有45所紅區內學校須繼續保持關閉。

紐約市 教育局 檢測

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