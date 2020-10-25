這次大選影響全世界 紐約民代籲積極提前投票

紐約市多個民選官員聚集在布碌崙日落公園華社的投票站外舉行記者會，呼籲選民善用提前投票時間進行投票，以免投票日當天出現人潮擁擠。(記者顏潔恩/攝影)

紐約州提前投票 (Early Voting)從24日開始至11月1日，將持續九天，紐約市 多個民代聚集在布碌崙(布魯克林)日落公園 華社投票站外舉行記者會，呼籲選民善用提前投票時間；當天多位民選官員異口同聲表示，看見投票站外排隊的人龍感到很是欣慰，呼籲選民不要鬆懈，在接下來的日子內呼朋喚友前來投票，「發揮真正的民主精神」。

日落公園州參議員麥里(Zellnor Myrie)、市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、市公益維護人威廉姆斯( Jumaane Williams)以及華人策劃協會代表等人，24日在5大道的Our Lady of Perpetual Help天主教堂外開記者會，強調提前投票可避免投票日當天出現人潮擁擠、大排長龍的景象，奉勸選民善用這段時間到投票站行使自己的公民權利。

「我非常興奮看見今天有那麼多人過來，部分選民從早上6點就已經排隊」，麥里表示，毫不誇大說這將會是眾人有生以來最關鍵的選舉之一，結果會影響整個世界；尤其日落公園作為移民社區，居民大多是來自刻苦家庭，他們的生活更取決於這張選票上，「你看到那麼多人願意排長龍投票，就知道他們對這個國家的未來有多麼在意」。

「儘管身在新冠肺炎疫情之中，還是阻止不了許多人對提前投票的關心和提問，這證明他們對這次選舉格外的重視。」萬齊家表示，參與就是實行民主的第一步，為了避免投票日當天出現比當天更長的隊伍，呼籲大眾利用為期九天的提前投票日投票。

「所有的答案都寫在選票上。」隨後趕來的威廉姆斯則表示，自己當天跑到全市各個投票站觀察，發現很多地方都大排長龍，很欣慰看見大家的積極參與度。