這次大選影響全世界 紐約民代籲積極提前投票
紐約州提前投票(Early Voting)從24日開始至11月1日，將持續九天，紐約市多個民代聚集在布碌崙(布魯克林)日落公園華社投票站外舉行記者會，呼籲選民善用提前投票時間；當天多位民選官員異口同聲表示，看見投票站外排隊的人龍感到很是欣慰，呼籲選民不要鬆懈，在接下來的日子內呼朋喚友前來投票，「發揮真正的民主精神」。
日落公園州參議員麥里(Zellnor Myrie)、市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、市公益維護人威廉姆斯( Jumaane Williams)以及華人策劃協會代表等人，24日在5大道的Our Lady of Perpetual Help天主教堂外開記者會，強調提前投票可避免投票日當天出現人潮擁擠、大排長龍的景象，奉勸選民善用這段時間到投票站行使自己的公民權利。
「我非常興奮看見今天有那麼多人過來，部分選民從早上6點就已經排隊」，麥里表示，毫不誇大說這將會是眾人有生以來最關鍵的選舉之一，結果會影響整個世界；尤其日落公園作為移民社區，居民大多是來自刻苦家庭，他們的生活更取決於這張選票上，「你看到那麼多人願意排長龍投票，就知道他們對這個國家的未來有多麼在意」。
「儘管身在新冠肺炎疫情之中，還是阻止不了許多人對提前投票的關心和提問，這證明他們對這次選舉格外的重視。」萬齊家表示，參與就是實行民主的第一步，為了避免投票日當天出現比當天更長的隊伍，呼籲大眾利用為期九天的提前投票日投票。
「所有的答案都寫在選票上。」隨後趕來的威廉姆斯則表示，自己當天跑到全市各個投票站觀察，發現很多地方都大排長龍，很欣慰看見大家的積極參與度。
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