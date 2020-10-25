投川普？投白登？紐約華裔選民各有支持者

設在布碌崙日落公園的投票站自早上10時起便大排長龍，上百名選民從6大道入口往西排到5大道。(記者顏潔恩/攝影)

紐約州24日起實行提前投票 ，設在布碌崙(布魯克林)日落公園的投票站早上10時起便大排長龍，上百名選民從6大道入口往西排到5大道；除了各族裔積極投票外，也見到不少華人 面孔，有年長者也有18歲初次投票的年輕選民，投票站工作人員表示，大選提前投票人數比上次初選來得多，顯示這次大選格外重到選民的重視。

位於59街552號Our Lady of Perpetual Help天主教堂，是位於布碌崙華社的投票站之一，大多選民都是一人或兩人結伴前來投票，所有人都遵守防疫政策，不僅戴著口罩，也跟著地上紅色標記站立，實施社交距離。

18歲李依晴在當天一早便和堂姐前來投票，儘管在他們之前排了至少50多人，也沒有打消他們的念頭；這也是她登記成為選民後的首次投票，因不滿川普政府在過去的政策，她格外重視這次總統大選，「想要選出可以引導美國走向更好的領導人」。她說在川普領導下種族主義盛行，且像墮胎等女性權利不該受到限制，希望這些議題能獲得關注和正向討論。

「美國已經走到十字路口，政治影響著整個世界。」儘管已成為美國公民 多年，但年長的陳先生是首次出來投票，認為必須選出一個相對好的領導人；他坦言此次總統選舉「沒什麼選擇」，兩者中沒有突出的人選，但他覺得作為商人的川普，還是能在政策上推動經濟，因此選擇繼續支持。

在投票站工作的中文翻譯員嚴先生表示，當天直到中午休息前的上半場，已有20多名華人前來投票，大多以耆老居多，跟從前的人數相比來得高；為了更好服務華裔民眾，市選舉局也在該站內安排五名華人翻譯員，會說華文、廣東話和福州話。