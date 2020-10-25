大選提前投票 平均排隊逾2小時 紐約華青感受投票熱情

選民平均等待兩小時在顯利街220號提前投票站點投票。（記者金春香／攝影）

紐約 提前投票 24日開始，選民積極參與，各投票點平均排隊等待時間都超過兩小時，華青趙嘉麗和朋友Erica Young結伴到曼哈頓下城顯利街220號(220 Henry St.)投票，二人表示之所以未選擇郵寄不在籍選票，而是到現場提前投票，一是希望拿到「I Voted Early」貼紙驕傲地貼在胸前，顯示自己盡到作為一名公民的義務，二是想親身感受這次激發出了近些年前所未有投票熱情的重要選舉。

顯利街220號投票點是距離華埠最近的提前投票點，排隊隊伍中也能看到不少華裔選民，由於等待時間較長，很多人選擇帶著紙質書或電子書邊等待邊閱讀，甚至有領著寵物狗排隊的選民，雖然極長的隊伍都繞著投票點至少三圈，但大家都很有耐心，表示在疫情期間幾乎去任何地方都要排隊，且看到其他已經開始提前投票的州排隊時間都較長，所以來之前都做好了準備。

趙嘉麗和Erica Young都將選票投給民主黨總統候選人白登，二人表示四年前川普 總統當選結果出來後，她們都無法相信那是真的，之後也從未對川普抱有任何希望，「紐約人都知道川普到底是什麼樣的人。」二人雖然不是白登的鐵桿支持者，但認為只有白登當選，美國才有可能回到正軌，「川普做事只代表個人，從來沒有從身為一個領導者的身分出發考慮問題。」

Erica對川普處理新冠疫情的無能表現非常失望，因工作原因曾去韓國出差過多次的她說，對比韓國等國家，美國做的實在差勁，如果川普再次當選，她會認真考慮搬離美國。

二人還指出，紐約受疫情打擊嚴重，不僅需要地方政府出台有利於振興經濟、增加就業、扶植在疫情中受傷最重的小商家的相關政策，也同時需要聯邦撥款補助，而川普政府不斷揚言削減對紐約的聯邦資金，若他繼續當選，紐約很難短時間內復興。

來美20多年、2013年成為公民開始投票的陳先生也與老伴和幾名朋友一早來排隊投票，他認為民主黨的醫療健保政策對低收入移民、尤其是退休的耆老來說更為友好，且他也受夠了疫情期間經常遭受他人的歧視目光，這都是因為川普的言論導致。

該投票點協調員Thomas Cristiani表示，各個提前投票點都已做好充足準備，保證充足人手負責隨時可能出現的突發問題，不過當日一切順利，所有人都能遵守佩戴口罩和保持社交距離等規則，雖然等待時間長，但投票進展順利，他也建議所有打算提前投票的人都做好充分的等待準備。