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大選提前投票…華裔耆老一早排隊 被說「插隊」引爭執

記者金春香／紐約報導
非裔青年指四名華裔耆老插隊，警察到現場了解情況。（記者金春香／攝影）
非裔青年指四名華裔耆老插隊，警察到現場了解情況。（記者金春香／攝影）

幾名華裔耆老24日上午9時半就到達曼哈頓下城顯利街220號(220 Henry St.)提前投票點投票，但被一名非洲裔選民說他們「插隊」，由於語言不通難以有效溝通產生衝突，該選民甚至叫來站點協調員和負責維持秩序的警察，警方詢問耆老前面的選民，也念在華裔耆老年事已高，決定息事寧人。

華裔陳先生表示，自己上午9時半就到達投票點，跟著長長的隊伍排了好幾圈，才終於在正午後到達隊伍最前端，但距離他們後方幾個位置的一名非洲裔青年卻說，陳先生和他的三個朋友是不久前突然插隊進來的，雖然自己理解他們年齡較大，但大家都是耐心排隊，不能容忍別人插隊。

陳先生則說自己一早就來了，並沒有插隊；該青年則說，他和另一名女性親眼看到他們突然進入隊伍，如果他們選擇中途離開，那麼再回來時就要回到隊伍的末尾重排，「如果大家都這麼做，排隊就亂套了，難道我拿一把椅子放到隊伍中，然後離開去逛一圈街再回來，別人會允許我這麼做嗎？」

不過由於華裔耆老聽不懂英文，雙方難以溝通，非裔青年叫來站點協調員和警察，警察用中文了解情況後，決定讓耆老繼續留在隊伍中。

陳先生說，以往投票從來沒見過這樣長的排隊陣勢，但由於英文不好，他們在接到選舉局的信件後，還是選擇到現場有中文翻譯的站點提前投票，而不是郵寄不在籍選票。

非裔青年(左)指四名華裔耆老插隊。（記者金春香／攝影）
非裔青年(左)指四名華裔耆老插隊。（記者金春香／攝影）

投票 華裔 警察

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