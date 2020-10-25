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曼哈頓月平均房租 9年來首度將至3000元以下

記者張晨／紐約報導
曼哈頓月平均房租自2011年後首次降至3000元以下。(記者張晨／攝影)
曼哈頓月平均房租自2011年後首次降至3000元以下。(記者張晨／攝影)

在新冠疫情的持續影響下，曼哈頓的平均房屋租金自2011年以來首次跌至3000元以下，根據地產網站「StreetEasy」的一份報告，創紀錄的減租導致曼哈頓的平均租金在2020年第三季度降至2990元。

由於房東試圖吸引租戶，「StreetEasy」上的租金折扣指數升至44.7%的歷史高點，曼哈頓待租公寓的數量增長了69.8%，第三季度共有7萬2267套待租公寓，比2019年增加近3萬套。

StreetEasy的經濟學家吳南茜(Nancy Wu)表示，租房者不再願意支付住在曼哈頓的房租，因為他們不需要一周五天都去上班。

雖然曼哈頓的折扣飆升幅度最大，但該市的外區也緊隨其後，布碌崙(布魯克林)和皇后區的折扣租賃掛牌數量分別升至30.7%和26.6%的歷史高點。

根據StreetEasy的數據，自2019年以來，這三個區的房租首次在2020年第三季度出現下降，曼哈頓的租金下降了7.8%，布碌崙下降2.5%，皇后區也下降2.2%。

「如今紐約市的房東，尤其是曼哈頓的房東，如果他們想讓出租自己的房產，就不得不面對這一嚴重的打擊，他們被迫降低租金，以便與外城區更大、更實惠的公寓競爭。 」吳南茜說。

曼哈頓 租金 房東

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