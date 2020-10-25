曼哈頓僅10%員工回辦公室 白思豪：明年初會好轉

新冠病毒爆發後，曼哈頓的辦公室多半空置。（Getty Images）

新冠疫情仍無消退的跡象，許多紐約人的工作和生活方式已經因應疫情悄悄改變，甚至逃離曼哈頓 ；紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)在接受WNYC電台採訪時，主持人問及為何曼哈頓中城的辦公室多半空置，且街上人跡寥寥，市長回答說「中城不是宇宙的中心，紐約市其他地區都充滿了活力」，他並預測，明年年初將會有越來越多的企業及其員工返回辦公室工作。

「華爾街日報」此前援引商業地產服務公司世邦魏理仕集團(CBRE Group Inc.)的數據報導稱，截至9月18日，在新冠病毒顛覆了紐約市民生活六個多月後，曼哈頓只有約10%的員工回到辦公室。

WNYC主持人提問白思豪，為何曼哈頓的員工重返辦公室的速度比其他大城市更慢，白思豪說，「我跑遍了這座城市，我認為事實是，曼哈頓以外的人們並沒有因疫情的壓力而被迫搬離。」

白思豪指出，除了曼哈頓外，其餘四個區是紐約市絕大多數人口的重要構成部分，而許多人依舊選擇留下，社區、商業地帶都充滿了活力。

「中城一直是一個特別的挑戰，很多商業領袖認為，中城是世界的中心，其他一切都是附屬的。」白思豪說，但其實不然，人們居住的社區其實更加重要；他預測，到了明年年初這個狀況會有所好轉，將有越來越多的企業及其員工返回辦公室工作。

白思豪稱，紐約的速度會比其他城市更慢，因為我們是(新冠病毒的)震中，但紐約市的活力和力量沒有改變。

上個月，紐約市最大的商業房地產公司SL Green Realty Corp.的創始人格林(Stephen Green)呼籲白思豪讓他的員工回到辦公室，幫助推動紐約市復工。

一天後，白思豪表示，他正在努力讓紐約38萬市政員工重返崗位，並敦促私營企業開始制定策略，敦促其員工重返辦公室上班。

據「華爾街日報」報導，該市府正在制定一項計畫，在今年年底前讓25%的員工返回辦公室工作。