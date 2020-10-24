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圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

記者牟蘭／紐約報導
貝賽早鳥投票站已做好防疫措施，準備洗手液、口罩並限定人流。(記者牟蘭／攝影)
貝賽早鳥投票站已做好防疫措施，準備洗手液、口罩並限定人流。(記者牟蘭／攝影)

紐約州24日開始提前投票，位於華裔聚居地法拉盛與貝賽的早鳥投票站當日上午迎來大批選民，因預計長時間等候，一些民眾甚至自帶椅子等候投票；多名華裔選民表示，因疫情影響，辱華事件頻發，他們希望用選票反對川普「中國病毒」侮辱性言論，也有選民不滿紐約日益變差的治安，轉投共和黨，期盼保守派執政。

影音來源：記者牟蘭

居住在貝賽多年的周柯24日上午7時左右就從家中出發，前往韓裔社區服務中心的早鳥投票站等待投票；來美超過20年的他表示，成為公民後堅持投票，一直支持民主黨代表，尤其今年疫情爆發，辱華事件頻發，即使知道需要等待至少兩個小時，也希望自己用選票說話，「我不希望受到侮辱」。

上午10時左右隨友人一起在法拉盛早鳥站投票的陳妮娜已來美30年，她表示，近日來紐約針對華裔的仇恨犯罪頻發，讓她失去安全感；她說，作為一代移民，用自己的雙手實現自己的美國夢，但疫情爆發後，同胞卻頻遭侮辱，因此得知早鳥投票站開放後，立即前往投票，用自己的選票發聲。

20年前從中國四川省前往美國求學的李麥克24日上午8時左右從家中出發，雖然看到外州大排長龍的新聞心裡已有準備，但到達投票站後，仍感嘆當日的人潮；他說，中美關係緊張，讓他擔憂與中國親人間的聯繫，因此明知疫情在蔓延，他仍戴好護目鏡、口罩與手套，並自帶筆等做好「全面武裝」參與投票。

居住在貝賽超過30年的趙艾莉(音譯)表示，因經歷特殊高中入學改革風波以及日益變差的社區治安，她當日選擇川普；她說，紐約以民眾黨為主，不相信不在籍投票的真實性，因此當日特地前來投票，結束後低調離開投票點。

韓裔社區服務中心的早鳥投票站的資深協調員譚順熙表示，一些選民上午7時已在早鳥投票站等待，自己8時到達現場時，已有百餘人等待投票；他說，這是紐約市民首次可通過提前投票站選擇總統，看到兩年前開放的早鳥站首次大排長龍感到驚喜，「這是民眾對民主的支持」。

國會眾議員孟昭文當日也前往提前投票站投票，並表示，自己已做好等待兩小時的準備，希望用選票選出一名代表民意的總統與民選官員；她說，各個早鳥投票站已做好防疫措施，準備洗手液、口罩並限定人流，呼籲公民行使自己的權利。

州參議員劉醇逸表示，州府兩年前批准提前投票站的設立，旨在鼓勵更多選民投下自己寶貴的一票；他表示，雖然24日大排長龍，但提前投票秩序至11月1日(下周日)，鼓勵民眾避開人潮，安全投票。

貝賽早鳥投票站24日迎來大量選民，一些民眾自帶座椅等待選票。(記者牟蘭／攝影)
貝賽早鳥投票站24日迎來大量選民，一些民眾自帶座椅等待選票。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的早鳥投票站前有不少華裔選民排隊等候，多數民眾自覺保持社交距離。(記者牟蘭...
法拉盛的早鳥投票站前有不少華裔選民排隊等候，多數民眾自覺保持社交距離。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的早鳥投票站做好防疫措施，等待選民投票。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的早鳥投票站做好防疫措施，等待選民投票。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的早鳥投票站前有不少華裔選民排隊等候，多數民眾自覺保持社交距離。(記者牟蘭...
法拉盛的早鳥投票站前有不少華裔選民排隊等候，多數民眾自覺保持社交距離。(記者牟蘭／攝影)
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票投票。(記者牟蘭／攝影)
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票投票。(記者牟蘭／攝影)
貝賽早鳥投票站24日迎來大量選民，一些民眾自帶座椅等待選票。
貝賽早鳥投票站24日迎來大量選民，一些民眾自帶座椅等待選票。
法拉盛的早鳥投票站前有不少華裔選民排隊等候，多數民眾自覺保持社交距離。(記者牟蘭...
法拉盛的早鳥投票站前有不少華裔選民排隊等候，多數民眾自覺保持社交距離。(記者牟蘭／攝影)

投票 紐約市 疫情

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