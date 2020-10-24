市府啟動選舉觀察隊 保護選民

市府啟動選舉觀察隊，州檢察長頒布選民保護指南，全力保護選民安全。（本報檔案照）

紐約州提前投票 從今天(24日)開始，持續到11月1日，市長白思豪 (Bill de Blasio)23日宣布啟動紐約市 選舉觀察隊(Election Observers Corps)，保護選民在大選日和提前投票期間免遭恐嚇、抗議及與大選相關的暴力行為；州檢察長詹樂霞(Letitia James)23日表示，已向選舉委員會和執法人員發布「選民保護指南」，盡一切手段保護選民安全。

白思豪表示，川普總統試圖阻止大家前去投票，還對選舉結果的準確性和合法性提出質疑，且毋庸置疑的是，川普的一些追隨者會試圖影響選舉結果，任何試圖恐嚇選民的行為都屬於犯罪；他指出選舉觀察隊由律師、政府工作者和志願者構成，他們將接受培訓，大選日當天在各個站點外進行監督，一旦發現可疑潛在威脅會立即匯報給站點執法人員，保護選民順利行使投票權。

州府發布的「選民保護指南」指出以下行為屬於違法：任何個人或團體在投票點外巡查及試圖恐嚇他人的行為；投票點內的投票監督員威脅選民、或給選民製造其可能非法投票的虛假恐慌的行為；投票監督員站在個人投票攤位或站到未授權的位置，及對選民進行拍攝的行為；散播投票會導致負面結果的虛假言論；以及在投票站外展露武器或身著外國軍隊服裝的行為。

詹樂霞表示，州選舉委員會(Board of Election)的工作人員和州內執法人員，都必須遵守選民保護指南的規定，盡一切手段保護選民安全。

她表示，所有紐約選民都有權利在不受干擾和恐嚇的情況下行使他們的基本投票權，她鼓勵民眾一旦發現干擾選舉行為，可立即向其辦公室舉報，電話為(800)771-7755，電郵為[email protected]。

市警本周也宣布大選日會保證全市1201個投票站都配有巡邏警察，且從24日起，警員會被派往監督全市88個提前投票點。